Atp, svelato il numero di tennisti vaccinati tra i primi 100 al mondo

Siamo oramai a ridosso della nuova stagione di tennis e con l'avanzare della pandemia la questione legata al vaccino per il Covid-19 è sempre più importante. I primi tornei dell'anno si disputeranno in Australia, si comincerà con l'Atp Cup, torneo di competizioni a squadre e si continuerà fino agli Australian Open 2022, il primo grande evento dell'anno e primo torneo dello Slam della stagione.

In Australia il Governo ha ufficialmente stabilito che potranno entrare solo gli atleti muniti di vaccino e quindi i cosiddetti 'No Vax' saranno esclusi dalla competizione. Le informazioni mediche di un atleta sono molto riservate ed ognuno di essi evita di comunicare questa cosa con precisazione.

Tra gli addetti ai lavori e soprattutto i fan di tennis c'è molta curiosità riguardo la scelta del numero uno al mondo Novak Djokovic, vincitore di venti tornei del Grande Slam e campione in carica qui in Australia.

Da tempo Nole si è detto infatti perplesso riguardo il vaccino e sono in tanti a dubitare della sua presenza in Australia. Poche ore fa il campione serbo si è cancellato dall'Atp Cup e questa situazione fa pensare sempre di più che il numero uno attualmente non sia realmente vaccinato.

Le ultime sui vaccinati in Atp

L'Atp non si è mai sbilanciata sul numero di tennisti vaccinati ed anzi ha sempre prodigato la causa della privacy e del rispetto delle scelte altrui. Nelle ultime ore è arrivata la prima reale comunicazione con Simon Higson, vicepresidente dell'area comunicazione della federazione tennistica, che ha risposto ad un informazione errata a suo dire di un giornalista esprimendo cosi il suo pensiero sulla vicenda.

Mentre il giornalista affermava che solo l'80 % dei tennisti in Top 100 erano vaccinati, Higson ha risposto chiarendo che le parole del giornalista erano errate e che gli ultimi dati che avevano erano che il 95 % dei tennisti erano vaccinati.

Tra i top tennisti del circuito quasi tutti hanno confermato di essere infatti vaccinati e l'unico dubbio rimane attorno al numero uno e gran campione Novak Djokovic. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori novità e potremo capire se il tennista sarà in Australia.