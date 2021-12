Abu Dhabi - Rublev batte Murray in finale. Nadal ancora sconfitto

Cala il sipario sul Mubadala World Tennis Championship, il torneo esibizione disputato fino a sabato 18 dicembre ad Abu Dhabi, nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. A spuntarla alla fine è stato il russo Andrey Rublev, che si è così regalato l’ultima gioia sul campo del 2021, battendo in finale l’ex numero uno del mondo Andy Murray.

Due set sufficienti: la cronaca del match

Battaglia vera sul veloce, con entrambi i giocatori abilissimi a far valere il proprio servizio e a superare abbastanza agevolmente i turni iniziali. Al quinto gioco il 24enne di Mosca accelera, si aggiudica alcuni lunghi scambi e riesce nell’intento di piazzare il primo break della partita.

Lo scozzese prova a reagire e resta a stretto contatto con il suo avversario, che però non sbaglia un colpo ed è solidissimo nei restanti turni di battuta. Rublev non concede chances di recupero al britannico e si conquista il primo parziale col punteggio di 6-4.

Murray non supera psicologicamente la sconfitta del set precedente e fatica sensibilmente in apertura di secondo: Andrey ne approfitta e grazie anche a un doppio fallo del rivale si porta avanti di un break. Anche in questa occasione il russo dimostra come gestire un vantaggio importante contro un tennista esperto, che non si dà comunque mai per vinto.

Sul 4-3 il numero 5 del ranking mondiale conduce 40-15, ma prende sottogamba i restanti punti e permette ad Andy di avvicinarsi e di procurarsi una palla break: opportunità sfruttata immediatamente dall’ex numero uno del mondo, che ristabilisce la parità.

Si procede ‘on serve’ fino ai vantaggi, nei quali nessuno dei due insidia l’altro. Nel tie-break Rublev mette alle strette Murray e ottiene due mini-break in rapida successione. Un doppio fallo dello scozzese sancisce la vittoria definitiva del russo per 7-2, senza quindi ricorrere al terzo.

Shapovalov beffa Nadal

Nella finale che assegnava il terzo e il relativo quarto posto nella manifestazione, Rafa Nadal ha subìto un’altra battuta d’arresto dopo quella con Murray.

Un test utilissimo allo spagnolo per testare la sua attuale condizione fisica, dato che ha lottato duramente sul campo col giovanissimo canadese. Il nativo di Manacor si è aggiudicato al tie-break il primo set, incassando però la feroce rimonta del talentuoso 22enne, abile a far suo il secondo parziale per 6-3.

Nel super tie-break a 10 colpo di reni dell’ex decimo della classifica mondiale, che ha lasciato a quota 6 il suo avversario e si è portato a casa il match. Photo credit: Eurosport.