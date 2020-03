Nessun rinvio per il torneo di Montecarlo: il Masters Series è cancellato

L'emergenza Coronavirus ha colpito prepotentemente il mondo dello sport ed anche il tennis fa parte delle attività più colpite. Nel mondo del calcio quasi tutte le competizioni sono state rinviate e la settimana prossima l'Uefa terrà un riunione per rinviare gli Europei del 2020.

In America la National Basketball Association (NBA) è stata sospesa per 30 giorni e nella nazione non si esclude la cancellazione della stagione. L'Atp, dal canto suo, ha ufficializzato lo stop ai tornei per ben 6 settimane con diversi tornei importanti rinviati o cancellati.

È il caso del Masters Series di Montecarlo che non sarà rinviato, ma piuttosto non si disputerà nel 2020. Lo scorso anno vinse il tennista italiano Fabio Fognini che conquistò la vittoria battendo in finale il serbo Lajovic in una gara inedita in finale.

READ MORE Il sindaco di Indian Wells esprime il suo dispiacere per la cancellazione del torneo

Fognini vinse così il suo primo Master 1000 in carriera disputando un gran torneo: nel corso del torneo il tennista ligure ottenne la vittoria su Alexander Zverev ed in semifinale sul "King of Clay" Rafael Nadal.

Ecco il tweet riguardo la cancellazione del torneo: