Atp Marsiglia - Tsitsipas torna in finale, sarà derby next gen con Auger-Aliassime

Sarà all’insegna della next generation la finale dell’ATP 250 di Marsiglia. A contendersi il titolo saranno infatti il campione in carica e numero 6 del mondo Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime, la scorsa settimana finalista anche a Rotterdam.

In semifinale, il greco non ha avuto problemi a sbarazzarsi della rivelazione Alexander Bublik, incassando il 7-5 6-3 finale in appena 69 minuti di partita. Un punteggio che sarebbe potuto risultare anche più rotondo, se il campione in carica delle ATP Finals non avesse sprecato, nel nono game, il break di vantaggio graffiato nel sesto.

Poco male, visto che sul 6-5 Tsitsipas vola a doppio set point e concretizza alla seconda opportunità, intascando il meritato 7-5. A decidere il secondo set è invece un solo break, quello che il greco si assicura nel quarto gioco e che difende senza problemi fino al definitivo 6-3.

Per Tsitsipas si tratta dell’11ma finale in carriera, la prima nel 2020 e la settima degli ultimi 12 mesi: il bilancio fin qui è in assoluta parità, con 5 successi e 5 sconfitte. Chi invece cercherà di portare a casa il primo titolo in carriera sarà Aliassime, che ha perso tutte e 4 le finali disputate fin qui, compresa quella già citata di Rotterdam di domenica scorsa.

Il classe 2000, primo canadese ad approdare all’ultimo atto dell’Open 13, ha chiuso sul 7-5 7-6(2) la semifinale contro Gilles Simon, che nel primo set si è trovato avanti 5-2 (e poi 5-3 30-0), prima di subire un durissimo parziale di cinque giochi consecutivi del giovane avversario.

In un torneo nel quale ha annullato match point sia contro Travaglia che contro Herbert, Aliassime si ritrova così ad affrontare in finale l’avversario più difficile, che ci arriva senza aver perso un set e dunque decisamente più fresco e riposato di lui: il canadese può tuttavia consolarsi dando un’occhiata ai tre precedenti, tutti disputati l’anno scorso, nei quali conduce 2-1.



