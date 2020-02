Atp New York - Andreas Seppi liquida Jung e raggiunge Edmund in finale

Nella notte italiana, Andreas Seppi firma l’ennesimo capolavoro della sua carriera rifilando un netto 6-3 6-2 a Jason Jung e volando così in finale all’ATP 250 di New York. Per l’altoatesino si tratta della decima finale in carriera, la prima in assoluto in terra americana: tra lui e quello che rappresenterebbe il quarto titolo del suo palmares, nonchè il primo addirittura dal 2012, c’è ora solo Kyle Edmund, che ieri ha eliminato in semifinale il serbo Kecmanovic.

Un risultato davvero sorprendente per Andreas, che si presentava a New York reduce da due eliminazioni al primo turno in tornei Challenger. La splendida cavalcata di questa settimana regala inoltre all’azzurro un balzo momentaneo di 18 posizioni in classifica mondiale e la risalita al numero 80 del mondo: in caso di trionfo, Seppi guadagnerebbe altri 12 posizioni e salirebbe a quota 68, superando il connazionale Jannik Sinner.

La semifinale con Jung si mette subito bene per Andreas, che piazza due break in apertura e vola sul 4-1 e servizio. Il tennista di Taipei, giustiziere ai quarti del campione in carica Opelka, non molla e recupera uno dei due break di svantaggio, risalendo fino al 3-4.

Con un nuovo allungo di due game consecutivi, tuttavia, Seppi rintuzza ogni velleità di rimonta dell’avversario ed intasca il meritato 6-3 dopo 40 minuti di partita. Non c’è storia neanche nel secondo set, dove dall’1-1 l’azzurro graffia un autoritario parziale di 5 game a 1, che gli permette di chiudere i conti sul 6-2 e di staccare il pass per l’ultimo atto.

I precedenti con Edmund, che come detto sarà il suo avversario in finale, sorridono decisamente al britannico, che conduce 4-1 (4-0 sul cemento).



Photo Credit: Getty Images CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA E IL PROGRAMMA DI DOMANI