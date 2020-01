Atp Cup - Djokovic trascina la Serbia alla vittoria, domina la Spagna di Nadal

Si è giocata oggi la quarta giornata dell'Atp Cup dove le nazioni hanno completato il secondo turno dei gironi della competizione. Il big match di giornata è sicuramente Serbia-Francia con la squadra guidata da Djokovic che vince la sfida in rimonta.

Il primo match va ai transalpini con Paire che batte Lajovic in tre set dopo un match rocambolesco. Tocca al numero due al mondo risolvere la situazione con una secca vittoria in due set contro Monfils. Poi sempre Djokovic in coppia con Troicki vince il doppio e regala il primato in classifica alla sua nazione.

Il match di doppio tra le due nazioni diventa un incontro molto equilibrato con i serbi che vincono solo al super tie-break del terzo set. Continua a dominare la Spagna del numero uno al mondo Rafael Nadal, che, dopo aver aiutato la sua Nazione a conquistare la Coppa Davis verso la fine del 2019, punta il bis in questo inizio di stagione.

Il campione spagnolo ha mostrato una grandissima forma in vista dell'Australian Open ed ha sconfitto nettamente 6-2, 6-1 il malcapitato uruguaiano Cuevas. Bautista ha completato il lavoro mentre Nadal ha lasciato il doppio al duo, comunque vincente, composto da Feliciano Lopez e Carreno-Busta.

Spagna che vince 3 a 0 e che si giocherà il primato e la qualificazione certa (dovrebbe rientrare comunque eventualmente tra le migliori seconde) con il Giappone che ha battuto 2 a 1 la Georgia. I nipponici hanno perso solo il match di doppio che in ottica qualificazione (come seconda) risulta però importante.

La Croazia continua il trend positivo ed ha battuto 2 a 1 la Polonia di un ottimo Hurkacz. Il giovane polacco ha battuto nel suo match di singolo con un doppio 6-2 Coric. Decisivo per i croati è stato il doppio. Bene anche il Sudafrica che rientra in corsa qualificazione almeno come seconda grazie ad un netto 3 a 0 contro il Cile.

Domani è il turno dell'Italia che prova a giocarsi le poche chance di qualificazione contro gli Stati Uniti. Per risultare come miglior seconda Fognini e co. devono vincere 3 a 0 (per avere maggiori chance) e sperare poi negli altri risultati.

