Atp Cup - Nadal e Djokovic non sbagliano all'esordio. Vincono Spagna e Serbia

Anno nuovo, abitudini vecchie. Djokovic e Nadal si sono affacciati alla prima edizione dell'ATP Cup con un successo. Grazie all'aiuto di un buon supporting cast, sostanzialmente lo stesso della Coppa Davis, Spagna e Serbia sono ovviamente riuscite ad acciuffare la testa del Girone A e del Girone B.

La squadra reduce dalla vittoria in Coppa Davis non ha avuto particolari difficoltà ad archiviare la pratica Georgia. Basti pensare che Aleksandre Metreveli, nipote del ben più celebre omonimo che giocò e perse la finale di Wimbledon del 1973 contro Jan Kodes, non è nemmeno riuscito a smuovere lo zero dalla casella dei game nella sfida con Roberto Bautista Agut.

Il numero uno del mondo, reduce invece dalla più che positiva esperienza ad Abu Dhabi, contro Nikoloz Basilashvili si è invece concesso una manciata di pause. Niente di preoccupante, ovviamente. All'esordio a Perth ha perso quattro dei primi cinque punti e ha dilapidato un doppio break di vantaggio nel corso della seconda frazione.

Nonostante qualche sbavatura, inevitabile nelle primissime fasi della stagione, ha gestito in maniera più che positiva la faccenda e alla soglia delle due ore di gioco ha sigillato il successo sul 6-3 7-5 con un parzialotto finale di 8-2.

Carreno Busta e Feliciano Lopez hanno poi impreziosito il successo con un 6-3 6-4 ai danni di Tsivadze e Bakshi. Decisamente più complicata la prima avventura a Brisbane della Serbia. Dopo il successo di Dusan Lajovic ai danni di Lloyd Harris, Kevin Anderson ha provato in tutti i modi a ribaltare il più scontato degli epiloghi nella sfida con Novak Djokovic.

Finalista a Wimbledon nel 2018 e al rientro nel Circus, il sudafricano ha macchiato la prestazione solo con una falsa partenza. Per avere la meglio, e per contenere anche qualche attimo di nervosismo, il numero due del mondo è stato costretto agli straordinari.

"Nole" si è infatti presentato all'appuntamento appuntamento con un mega-parziale di 12-3 e a un inevitabile 3-0. Anderson, a un passo dal baratro nel sesto gioco, ha recuperato da una complicatissima situazione di 0-30, ha chiesto e ottenuto il sostegno della prima palla, ha approfittato di un passaggio a vuoto dell'avversario ed è rientrato in carreggiata.

Djokovic, che ha faticato nascondere la tensione nel corso del tie break - manco a dirlo si sfoga in una manciata di occasioni con Lahyani - ha addirittura zittito uno spettatore alla fine di uno scambio. Sul 5-4 è riuscito a sopravvivere a uno scambio massacrante sulla diagonale sinistra e cavarsi fuori dai guai con una splendida soluzione di dritto.

Al terzo set point utile ha messo la testa avanti. La seconda frazione ha vissuto un equilibrio precario. Djokovic ha cancellatro tre palle break consecutive sul 4-4 (in un game da due ace con la seconda) e anche un set point sul 5-6 nel tie break.

Anderson, che nell'occasione ha avuto una ghiotta occasione con il dritto, non è riuscito alla fine a trovare il guizzo decisivo. Il saldo complessivo tra vincenti ed errori (di 78-43) certifica comunque un match dal livello incredibilmente alto.

Il 3-0 è poi arrivato grazie al successo di Dodig e Mektic. Nel Girone A è rimasta in scia anche la Francia di Gael Monfils e Benoit Paire. Il primo si è liberato di Christian Garin con un roccioso 6-3 7-5, il secondo ha invece superato in rimonta Nicolas Jarry.

La coppia cilena è poi riuscita a strappare un punto grazie al successo in doppio ai danni di Mahut e Roger-Vasselin. Nel Girone della Spagna "I Cuevas" non hanno potuto evitare il 3-0. Pronostico rispettato, sì, ma non nei singoli match.

Dopo la vittoria di Marin Cilic in apertura di programma, ai danni di un coriaceo Dennis Novak, Borna Coric è riuscito a ribaltare il pronostico nella sfida con Dominic Thiem. A cancellare le cattive sensazioni accumulate nella seconda frazione e ad acciuffare il nono successo in carriera ai danni di un Top 5.

Quindi a regalare il 2-0 alla Croazia. Nel Girone E si porta in testa anche l'Argentina. Hubert Hurkacz beffa Diego Schwartzman, a regalare il punto del 2-1 è il doppio composto da Gonzelz e Molteni. CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA E IL PROGRAMMA DI DOMANI Photo Credit: Getty Images