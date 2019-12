ATP Cup, arrivati in Australia anche Rafael Nadal e Novak Djokovic

In quest’ultima stagione di tennis non si è fatto altro che parlare di argomenti quali Coppa Davis, Gerard Piqué e di campionati internazionali a squadre. Il motivo? La nuova formula della Davis promossa dal Gruppo Kosmos, di cui il difensore del Futbol Club Barcellona Gerard Piqué è proprio uno dei principali fondatori.

E se, malgrado attraverso mille polemiche e discussioni, questa sia comunque andata correttamente a conclusione nello scorso mese di novembre, con la Spagna laureatasi vincitrice per la sesta volta nella sua storia; lo stesso accadrà anche per la nuova ATP Cup, una sorta di piccola Coppa Davis in miniatura, che si giocherà tra le città australiane di Brisbane, Perth e Sydney tra il 3 ed il 12 gennaio prossimi e che allo stesso modo ha fatto molto discutere.

E’ proprio in queste ore che in Australia stanno giungendo tennisti da tutto il mondo per partecipare ai suoi primi tornei dell’anno: a Brisbane sono già arrivati il francese Gael Monfils e la fidanzata ucraina Elina Svitolina, lui per partecipare alla stessa ATP Cup, lei all’evento WTA che si terrà nella stessa città.

Poche ore fa ecco a Perth fotografato anche il team spagnolo, composto da Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez e Pablo Carreno Busta. Ieri, invece, l’arrivo a Brisbane del numero 2 del mondo Novak Djokovic: “Ciao, Australia!”, ha commentato nel video girato appena atterrato in Oceania.

“Che bello essere di nuovo qui, era da molto tempo che non venivo a Brisbane. Non vedo l’ora di iniziare questa prima edizione dell’ATP Cup”. A Sydney, città che vedrà scendere in campo nazioni quali il Belgio, la Gran Bretagna, la Bulgaria, l’Argentina e la Croazia, l’ex campione di 8 prove del Grand Slam Ken Rosewall ha invece presentato la nuova copertura del tetto dello stadio che porta già il suo nome: la Ken Rosewall Arena, per poi esibire in campo il trofeo dell'ATP Cup assieme a Grigor Dimitrov, David Goffin, Borna Coric e Jamie Murray .