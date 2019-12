Stan Wawrinka e Frances Tiafoe, nuova coppia di doppio a Doha

Il trentaquattrenne svizzero Stan Wawrinka, tre volte vincitore Slam nonché numero 3 del mondo nel 2014, prenderà parte alla prossima edizione di doppio del Qatar ExxonMobil Open di Doha – in programma dal prossimo 6 all’11 gennaio 2020 – in coppia col più giovane tennista americano Frances Tiafoe, classe 1998 e già numero 47 della classifica ATP in singolare, in quella che sarà la loro prima partecipazione insieme in un torneo di doppio.

Wawrinka, specialista del singolare ma che in doppio ha già vinto un oro olimpico a Pechino 2008 assieme al connazionale Roger Federer, ha partecipato nel 2019 a soli cinque tornei di questa specialità, raggiungendo i quarti di finale a Montreal in coppa con Benoit Paire.

Già comparso lo scorso gennaio a Doha dalla stessa parte del campo del russo Karen Khachanov, i due non sono riusciti però a superare il primo turno, sconfitti per 7-5 6-3 dalla coppia formata da David Goffin e dal più esperto Pierre-Hugues Herbert.

Tiafoe, invece, quest’anno ha preso parte in doppio unicamente ai tornei di Acapulco ed Atlanta, racimolando una sola vittoria in Messico in coppia col veterano Robert Lindstedt contro Jamie Murray e Bruno Soares.