Atp, regalo di Natale: aumentato il "Prize Money" dei tornei per il 2020!

Attraverso un comunicato ufficiale l'Atp ha annunciato che, dalla prossima stagione, verranno aumentati i premi in denaro del 13 %. L'organizzazione tennistica, che, dal 1 Gennaio 2020, sarà guidata dal "nostro" Andrea Gaudenzi, distribuirà ben 158,7 milioni di dollari (ovvero 121,49 milioni di euro).

Questo importo non include i premi in denaro distribuiti dai quattro tornei del Grande Slam, poiché questi tornei appartengono all'ITF e non all'Atp. Ovviamente questo montepremi non riguarderà i Giochi Olimpici di Tokyo, in programma nella stagione 2020.

Il 3 Gennaio 2020 partirà l'Atp Cup, competizione riservato alle nazioni che andrà in scena in Australia e per il quale verrà disposto un montepremi di 15 milioni di dollari, il più ricco evento tennistico del circuito Atp.

Nel 2019 il tennista che ha guadagnato di più è lo spagnolo Rafael Nadal. Il numero uno al mondo ha guadagnato oltre 16 milioni di dollari davanti a Novak Djokovic e Roger Federer. In graduatoria c'è anche l'italiano Matteo Berrettini, ottavo in classifica con oltre 3 milioni di dollari guadagnati nel 2019.

Fuori di un soffio dalla Top 10 invece Fabio Fognini, undicesimo in classifica con 2,85 milioni di dollari guadagnati in questa incredibile annata.