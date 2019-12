Abu Dhabi - Altro che esibizione, Nadal batte Tsitsipas al termine di un'epica finale

Il torneo di Abu Dhabi non era mai stato così lontano dall'essere un'esibizione. In una finale degna di un palcoscenico Slam, un eroico Rafael Nadal doma in rimonta Stefanos Tsitsipas e incassa il 6-7(3) 7-5 7-6(3) dopo tre ore e un quarto di tennis sublime e di grande spettacolo.

Un trionfo che consente al maiorchino di proclamarsi per la quinta volta campione del Mubadala Tennis Championship, staccando il campione uscente Novak Djokovic, fermo a quota quattro, nell'albo d'oro del torneo. Ma a stupire è stata la straordinaria intensità e l'altissimo livello di tennis che i due antagonisti hanno mantenuto per più di tre ore, preludio di una rivalità che potrebbe dare vita, tra poche settimane e su un palcoscenico ben più importante, ad un'altra sfida memorabile.

In una finale che sembra tutto tranne che un’esibizione, il greco spreca l’impossibile nel primo parziale, mancando l’appuntamento con ben sette palle break e non concedendo nulla al servizio. Dopo tante opportunità mancate, contro Nadal si paga sempre dazio: ed è quello che sembra succedere anche a Tsitsipas, che nel nono game cede il servizio dopo aver perso appena 4 punti nei precedenti 4 turni di battuta.

Perciò, quando Rafa va a servire per il set e sale 40-15, sembra davvero di vedere i titoli di coda. Ma Tsitsipas non vuole più fare la parte della comparsa. Nel momento più difficile, sfida il maiorchino proprio sul suo habitat naturale, gli scambi da fondo, reggendo anche sulla diagonale sinistra e preoccupandosi soltanto di mantenere i colpi profondi, senza cercare ossessivamente il vincente.

È una tattica che paga, visto che nei successivi quattro punti è il numero 1 del mondo a sbagliare per primo e a concedere così l’insperato contro-break. Senza ulteriori sussulti si approda al tie-break, in cui uno Tsitsipas magistrale e uno sbadato giudice di linea spezzano definitivamente la resistenza di Rafa.

Il greco gioca divinamente e sale 5-2 e servizio, Nadal recupera uno dei due mini-break di svantaggio ma sul 5-3 subisce un torto arbitrale clamoroso, visto che gli viene chiamata lunga una palla buonissima che aveva messo in seria difficoltà il classe ’98.

Il punto viene invece rigiocato, Tsitsipas trova la prima e poi sfrutta un errore di un Nadal irritato per archiviare sul 7-3 un primo set degno di un palcoscenico Slam. Non è da meno il secondo parziale: il livello di tennis è impressionante, con uno Tsitsipas che incanta e un Nadal che tira fuori la sua impareggiabile indole di combattente.

Lo spagnolo salva due pericolosissime palle break sul 4-4, poi nel 12mo game è lui a salire a palla break (che coincide con un set point) grazie ad un sanguinoso doppio fallo dell'avversario e a concretizzare subito con una grande stop-volley di dritto, che gli regala l'approdo al terzo e decisivo set.

Qui la battaglia continua e nessuno dei due sembra intenzionato a mollare un centimetro: Nadal va avanti di un break e vola sul 4-2, ma il greco è bravo a rintuzzare il tentativo di fuga conquistando immediatamente il contro-break.

Come nel primo set, a decidere è il tie-break, ma stavolta l'andamento è opposto: Rafa scappa subito sul 4-1 e poi chiude sul 7-3 dopo tre ore e un quarto di autentica battaglia.Nella finalina per il terzo posto, Novak Djokovic non dà scampo a Karen Khachanov e passa con un comodo 7-5 6-3 maturato in appena un’ora e dieci minuti di gioco.

Il serbo, che difendeva il titolo conquistato dodici mesi fa contro Kevin Anderson, si fa recuperare nel primo set il break di vantaggio conquistato in apertura, ma sul 6-5 mette a segno quello decisivo, graffiandolo addirittura a zero.

È invece un solo break a decidere il secondo parziale, quello che Nole incamera nel quarto game e che difende, stavolta senza il minimo sussulto, fino al definitivo 6-3.



