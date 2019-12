Abu Dhabi - Nadal rispetta i piani, Djokovic no. In finale c'è Tsitsipas

Il malcelato progetto degli organizzatori del Mubadala World Tennis Championship non va a buon fine. Colpa di Djokovic, merito di Tsitsipas. Non manca l'appuntamento con la finale Nadal, che nella sfida con Khachanov accarezza la perfezione, adesso a un passo dal quinto sigillo ad Abu Dhabi.

Un buon inizio, una fine preoccupante. Si potrebbe sintetizzare così la prima uscita, se non ufficiale quantomeno ufficiosa, del numero due del mondo. Djokovic concentra infatti la stragrande maggioranza delle energie (fisiche e mentali) nella frazione inaugurale e nonostante un passaggio a vuoto sul 5-1 chiude con un secco 6-3.

Da registrare c'è poi un'altra partita. Tsitsipas limita considerevolmente il numero degli errori non forzati, interpreta gli scambi prolungati con grande lucidità, vince una buonissima quantità di punti anche con la seconda palla.

Djokovic, che si ritrova senza un vero e proprio piano tattico, riesce a recuperare l'enorme svantaggio e a spingersi addirittura fino al tie break. Un sussulto che non gli consente comunque di chiudere la pratica e nemmeno di mettere la testa avanti nel terzo.

Tsitsipas spezza infatti gli equilibri in risposta con una manciata di soluzioni di dritto, conserva il vantaggio senza particolari difficoltà fino al traguardo e prenota la finale. Nadal non fa sconti nemmeno sotto Natale.

Nemmeno in un match di esibizione. Il maiorchino, reduce da un anno da favola, alla prima ad Abu Dhabi sfiora la perfezione. Contro Khachanov - che paradossalmente non sfigura - sigilla il 6-1 6-3 in poco meno di novanta minuti di gioco e si mostra vulnerabile con la battuta a disposizione solo nel terzo gioco.

Manco a dirlo stravince il confronto tecnico-tattico e si affaccia nei pressi della rete ogni qual volta ne ha la possibilità. CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA E IL PROGRAMMA DI DOMANI Photo Credit: Getty Images