Atp Barcellona: Nadal, Medvedev e Nishikori saranno presenti nel 2020

Il neo direttore del torneo Atp 500 di Barcellona David Ferrer ha confermato che Rafael Nadal, Kei Nishikori e Daniil Medvedev dovrebbero partecipare all'edizione 2020 di questo torneo. Questo, viene considerato un grande evento della stagione tennistica su terra e si svolgerà dal 20 al 26 Aprile 2020.

Il torneo catalano è uno con i montepremi più ricchi tra gli Atp 500 e nella scorsa stagione il vincitore conquistò un montepremi pari a 2.609.135 euro. L'anno scorso, furono ben cinque i top 10 che presero parte all'evento e ogni anno che passa il torneo di Barcellona diventa un Atp 500 sempre più importante.

Nella scorsa stagione trionfò Dominic Thiem che realizzò una grande settimana e sconfisse prima Nadal e poi Medvedev in finale. Con Nadal, Nishikori e Medvedev già 3 giocatori di grande livello parteciperanno alla prossima edizione del torneo.

Con la vittoria dello scorso anno Thiem ha fermato la striscia consecutiva di Rafael Nadal, vincitore nelle tre edizioni precedenti. L'attuale numero 1 al mondo ha vinto il torneo di Barcellona per ben 11 volte. Anche lo spagnolo Kei Nishikori ha vinto il torneo di Barcellona in due occasioni mentre Medvedev ha ben figurato nell'ultima edizione arrivando in finale.

Dalla stagione 2021 alla stagione 2023 il torneo di Barcellona sarà gestita dall'importante società Tennium.