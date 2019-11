Atp sempre più "italiana", Calvelli verso il ruolo di CEO

Il ruolo dell'Italia all'interno dell'Atp potrebbe diventare nei prossimi mesi sempre più centrale. Dopo la nomina di Andrea Gaudenzi come nuovo presidente dell'Atp, secondo quanto riporta il Telegraph, il ruolo di CEO (Chief Executive Officer) verrà assegnato all'italiano Massimo Calvelli.

Nato in Toscana, Calvelli è responsabile marketing di Tennis Nike dal 2014 ed ha stipulato accordo commerciali con stelle del tennis come Rafael Nadal e Serena Williams. Calvelli è molto amico di Andrea Gaudenzi.

In passato l'Atp combinava il ruolo di presidente e amministratore delegato in una sola persona, ma dopo il "regime Kermode", molto criticato dai giocatori, è stata presa la decisione di cambiare un po'

In particolare una fazione influente del consiglio dei giocatori Atp, guidata da Novak Djokovic, ha organizzato una vera e propria ribellione contro Chris Kermode che lascerà il prossimo 31 Dicembre. Calvelli ha 45 anni ed ha avuto una carriera come tennista minore nei Challenger, raggiungo come risultato massimo la posizione numero 255 al mondo, ottenuta nel 1995.

Oltre alla Nike l'ex tennista ha lavorato in passato anche nella Wilson. È considerato dagli addetti ai lavori un personaggio abbastanza duro, ma etico e rispettoso delle regole. Calvelli dovrebbe entrare nell'Atp dal prossimo 1 Gennaio 2020.