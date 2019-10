Franco Davin nuovo allenatore di Kyle Edmund?

Franco Davin è sicuramente uno dei migliori allenatori dell’intero circuito ATP. Come da lui annunciato lo scorso settembre, alla fine del 2019 terminerà la sua collaborazione con Fabio Fognini. “Quando a fine 2016 abbiamo iniziato a lavorare con Fabio, l’obiettivo principale era arrivare nei primi dieci.

Dopo quasi tre anni di tanto lavoro, ce l’abbiamo fatta con dedizione, sforzo ma soprattutto tanta passione. Aver raggiunto un obiettivo così importante e difficile causa una soddisfazione enorme e talvolta la sfida di fissare nuovi obiettivi per ognuno di noi.

Dopo diverse conversazioni, abbiamo deciso di comune accordo di terminare il nostro rapporto professionale al termine del 2019. Ognuno andrà su nuove strade, rimane l’amicizia con una grande persona e una bellissima famiglia.

Tutti sappiamo di cosa è capace Fabio in campo, con un talento fuori dal comune, col suo carattere e il suo carisma. Ma il Fabio migliore è quello fuori dal campo, una grande persona. Grazie Fabio, grazie a tutto il team “ , queste le bellissime parole che Davin aveva utilizzato per porre fine alla sua collaborazione con l’italiano. Kyle Edmund, attuale numero 75 del mondo, ha iniziato un periodo di prova al Masters 1000 di Parigi-Bercy proprio con Davin e secondo il Daily Mail i due starebbero trattando per dare vita ad una partnership tennistica in vista della nuova stagione.

L’allenatore argentino ha portato Gaston Gaudio e Juan Martin del Potro a vincere tornei del Grande Slam, rispettivamente il Roland Garros il primo e gli US Open il secondo, e trionfato al Masters 1000 di Monte Carlo al fianco di Fognini.