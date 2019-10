Atp Anversa - Altro che ritiro! Murray batte Wawrinka e ritorna al successo

Potremmo ripercorrere tutti gli step. Analizzare tutte le fasi. Calcolare il numero delle vittorie e delle sconfitte. Presumibilmente anche criticarne le scelte. A spezzare ogni dubbio, e a cancellare ogni quesito, le lacrime. Quelle che evidentemente non riesce a trattenere dopo un goffo errore dell'avversario con il dritto. A distanza di 279 giorni dal ritiro, Sir Andy Murray ritorna al successo nel circuito maggiore.

Al settimo torneo dal rientro, il quarto consecutivo, completa infatti l'opera recuperando un set e un break di svantaggio a Stan Wawrinka. Un altro che al ritiro nel corso degli ultimi mesi ci ha pensato con una certa insistenza.

Il tre volte campione Slam recupera un break di ritardo in due occasioni anche nel terzo e alla fine griffa il successo 3-6 6-4 6-4. Insieme al quarantaseiesimo titolo in carriera (il primo dal febbraio 2017) ritrova spazio tra i primi centotrenta giocatori del mondo.

Il plot twist è un artificio narrativo. Ha come compito quello di sorprendere lo spettatore. Lo sceneggiatore dell'atto numero venti della saga tra Murray e Wawrinka lo usa in maniera straordinariamente delicata nel cuore del secondo set.

A una manciata di minuti dai titoli di coda. Protagonista del primo tempo è ovviamente Wawrinka. Un vantaggio di 6-3 3-1 non gli è però sufficiente per completare l'opera. Murray non sembra volersi adattare al più scontato degli epiloghi.

Non a caso cancella una manciata di palle per il doppio break, rientra prepotentemente in carreggiata e recupera da una pericolosissima situazione di 15-40 anche sul 4-4. Alla fine ricompatta il punteggio con un mega-parziale di 5-1.

L'elvetico tenta l'allungo in due occasioni. In due occasioni non riesce però a consolidare il vantaggio. Si affaccia poi fino al 15-40 sul 4-4 (curiosamente per una seconda volta) ma non riesce mai a entrare nello scambio nei quattro successivi quindici.

Nel game immediatamente successivo il britannico recupera due punticini di svantaggio (complice una leggerezza dell'avversario nei pressi della rete) e alla prima opportunità utile archivia la pratica. Alla soglia delle due ore e trenta di gioco si libera di tutti i pesi.

