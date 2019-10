Atp Mosca - Mannarino sbarra la strada a Seppi, in finale c'è Rublev

Adrian Mannarino non ritocca il copione nel remake della semifinale con Andreas Seppi a Mosca. In realtà modifica solo la durata del lungometraggio. Il transalpino riconferma peraltro il risultato della passata edizione con un 6-3 6-4 che sigilla in poco più di settanta minuti di gioco.

E prenota la finale con Andrey Rublev, la terza in stagione e la nona in carriera. Dopo due faticosissime rimonte, e lo sgarbo a Karen Khachanov, il campione dell'edizione 2012 non riesce invece a trovare armi sufficientemente valide per fare partita pari.

Di fatto lascia servizio per strada in avvio (in entrambe le frazioni) vince poco più del 40% dei punti con la seconda palla e raccoglie appena dieci punti in risposta. La continuità è invece un elemento che Rublev ha imparato ad assimilare.

E soprattutto a sfruttare. Contro Marin Cilic, numero tre del seeding, recupera un importante svantaggio nella frazione inaugurale e certifica la rimonta con un mega-parziale di 5-0. Con un un gancio in risposta nel nono game (in un set che sostanzialmente gestisce nonostante qualche momento di affanno in avvio) crea le condizioni per chiudere la pratica sul 7-5 6-4 e per trovare posto in finale anche nel torneo di casa.

Di una vittoria e tre sconfitte il bilancio complessivo. A giocarsi la corona a Stoccolma saranno invece Denis Shapovalov e Filip Krajinovic. Con il successo ai danni di Yuichi Sugita (stremato dalla maratona con Janko Tipsarevic) il talentino canadese raggiunge la prima finale in carriera nel circuito maggiore e ritorva quanto meno posto tra i primi trenta giocatori del mondo.

Soprattutto riesce a spezzare una maledizione lunga sette sconfitte consecutive. Non sarà parallelamente una prima volta per il serbo (battuto nel 2017 a Bercy da Jack Sock e quest'anno da Matteo Berrettini) che però ha ancora uno zero accanto alla riga dei titoli.

Pablo Carreno Busta, che vince la prima frazione e che non sfrutta nessuna delle tre palle break che a disposizione a cavallo tra il primo e il terzo game nella frazione decisiva, alla fine alza bandiera bianca. Andy Murray spezza invece un digiuno lungo trentadue mesi.

Al settimo torneo dal rientro, il quarto consecutivo nel circuito maggiore, raggiunge quanto meno l'atto finale. Il britannico recupera un set di svantaggio, spezza gli equilibri ai piedi del tie break nel secondo e dilaga nell'ultimo spicchio di match.

Contro il "Next Gen" Ugo Humbert sigilla infatti il successo sul 3-6 7-5 6-2 e prenota la sfida con Stan Wawrinka per l'atto numero venti della saga. La finale gli consentirà quanto meno di ritornare a ridosso dei primi centocinquanta giocatori del mondo.

CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA E IL PROGRAMMA DI DOMANI Photo Credit: Zimbio