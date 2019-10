Andy Murray: "Spero di essere in forma per la semifinale"

L’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha detto di stare bene dopo la battaglia vinta ai quarti di finale di Anversa contro Marius Copil. Il due volte oro olimpico, che era stato anche avanti di un set e di un break, è riuscito a chiudere i conti soltanto dopo due ore e 35 minuti, sul punteggio finale di 6-3 6-7(7) 6-4; un successo che gli ha peraltro regalato l’accesso alla prima semifinale ATP dal 2017.

“Ora come ora sto bene, si tratterà poi di valutare come mi sveglio domani” ha dichiarato ieri in conferenza stampa il britannico. “La cosa positiva quando giochi indoor è che gli scambi sono relativamente brevi, perciò non ti richiedono lo stesso dispendio fisico dei punti sui campi più lenti outdoor.

Come ho detto, mi sento bene e spero di essere in forma anche domani”. Contro Fognini a Shanghai, Murray ha sprecato per due volte l’opportunità di servire per chiudere: un errore che contro Copil non si è ripetuto.

“Non ho giocato molte partite in questi ultimi due anni, perciò quando arrivo alla fine di un match è sempre difficile chiudere” ha confessato lo scozzese, che ora si giocherà un posto all’ultimo atto con Ugo Humbert.



Photo Credit: Getty Images