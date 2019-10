Atp Pechino - Thiem, che colpo! Battuto Tsitsipas in finale

É il festival del rovescio a una mano, un episodio della saga squisisamente anni ottanta. Per bellezza, e ovviamente intensità, quasi un unicum nella settimana cinese. Alla fine Dominic Thiem abbatte la resistenza di Stefanos Tsitsipas e conquista la corona nel "500" di Pechino.

Con una rimonta selvaggia, che certifica con un 3-6 6-4 6-1, si conferma sul cemento dopo il successo a Indian Wells, aggiunge al curriculum il quindicesimo sigillo nel circuito maggiore e si riavvicina alla quarta posizione del ranking.

Dopo un'estate da incubo, condita peraltro da cinque sconfitte consecutive, Tsitsipas chiude invece con qualche recriminazione. Il talentino greco, che non smuove lo zero dalla casella dei quindici nel primo turno di battuta, ingabbia l'avversario nella diagonale destra e mantiene standard più alti in risposta.

Se non altro nella prima frazione. Non a caso recupera immediatamente il gap di svantaggio e assesta la spallata decisiva nell'ottavo gioco. I numeri sintetizzano invece in maniera estremamente efficace la bellezza del secondo.

Basterebbe infatti spulciare tra i vincenti e gli errori. Thiem, che chiude con un saldo di 19-4, rimedia a una falsa partenza e concentra la stragrande maggioranze delle energie fisiche e mentali in chiusura. Tsitsipas presenzia con una certa costanza nei pressi della rete nel tentativo di non dare troppi punti di riferimento.

Di fatto annulla tre palle break nell'ottavo gioco con una manciata di carezze. Thiem,che il serve&volley lo utilizza invece sul 30-40 nel nono game, avanti 5-4 fa la differenza. Anche se chiude alla terza opportunità utile e con un bacetto al nastro.

L'austriaco elimina poi gli unforced dal tabellino, guadagna centimetri negli scambi prolungati e schizza sul 3-0. Il due volte finalista Slam bissa l'operazione break nel quarto gioco, dilaga e completa l'opera senza particolari difficoltà.

Da registrare invece nel "1000" di Shanghai il colpo nel tabellone cadetto di Marco Cecchinato. Dopo il faticoso successo all'esordio con il modesto Zun, numero duecentoventinove del mondo, l'azzurro si vendica di Damir Dzumhur con un solido 7-5 6-3 e stacca evidentemente un pass anche per il Main Draw.

Cameron Norrie sbarra invece la strada a Thomas Fabbiano. Nella prima domenica del torneo, Taylor Fritz supera il test Fernando Verdasco e prenota la sfida con Karen Khachanov.