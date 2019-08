Juan Martin del Potro vicino al rientro: “Tornerò molto presto”

Buone notizie per i fan del gigante buono di Tandil. Juan Martin del Potro, numero 3 del mondo lo scorso anno e vincitore degli Us Open 2009, dopo la frattura alla rotula sofferta durante lo scorso torneo londinese del Queen’s, aveva dovuto cancellare ogni appuntamento tennistico in programma, compreso Wimbledon.

Tuttavia del Potro, che di infortuni ne sa certo qualcosa, non si arrende tanto facilmente e non a caso ha da poco pubblicato sul proprio account Instagram un video dalla palestra in cui si sta allenando in cui comunica il suo imminente ritorno sui campi da tennis, ringraziando anche tutti coloro che lo hanno da sempre sostenuto nelle difficoltà: “Buongiorno, volevo salutarvi e dirvi che presto tornerò a giocare a tennis.

Non conosco ancora la data esatta, ma di sicuro nei prossimi giorni scoprirete diverse novità. Colgo anche l’occasione per ringraziarvi per il supporto dimostrato nella settimana più dura dopo l’operazione.

Spero di vedervi presto e vi faccio un grande abbraccio”. Buone notizie insomma, per un giocatore che per tutta la carriera ha davvero dovuto tribolare per una serie interminabile di infortuni e disavventure, che lo hanno più volte costretto al riposo e a saltare gli appuntamenti più importanti di questo sport.

Secondo alcune indiscrezioni, il tennista argentino sarà presente nei prossimi mesi ai tornei di Stoccolma, Basilea, Parigi Bercy e (forse) un’esibizione con Roger Federer a Buenos Aires a novembre.