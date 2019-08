Murray: "Federer, Djokovic e Nadal domineranno per altri due anni"

Andy Murray, in un’intervista su ATPTour.com, parla del futuro del tennis. E le sue parole lasciano trapelare la convinzione che i big 3 saranno dominanti ancora per un paio di anni. “Credo che per i prossimi due anni non ci sarà alcun cambiamento ai vertici.

Ma il cambiamento avverrà, dai più giovani. Questo non vuol dire che alcuni di loro non possano vincere uno Slam”. Ma Andy non vede nessun dominatore, in futuro. “Non vedo nessuno di loro diventare dominante.

Ci sono dei ragazzi che stazioneranno nei primi quattro o cinque al mondo per molto tempo”. Lo scozzese fa nomi dei giovani che più apprezza: “Mi piace molto Felix Aliassime. Mi piace il suo gioco, fisicamente è molto forte e anche mentalmente.

E’ ancora giovane e avrà bisogno di un po’ di tempo. Tsitsipas ha davvero un bel gioco, è un buon atleta e ha una personalità fantastica. E’ divertente da guardare, gioca bene su tutte le superfici, che è una cosa importante per rimanere ai vertici”.

Spende parole buone anche per Alexander Zverev, giocatore sprofondato in una crisi nerissima, per problemi soprattutto fuori dal campo. “Ovviamente Zverev ha molte potenzialità ed è il giovane che ha vinto di più.

Se vivi qualche brutto mese è facile per le persone dimenticarlo. Ma è un giovane che può migliorare ancora molto”. Aliassime, Tsitsipas e Zverev, ecco il futuro del tennis, secondo Andy Murray. “Vedo questi tre in questo momento.

Ma potrebbero esserci diciassettenni, diciottenni la fuori che non ho visto giocare che potrebbero sfondare”. foto by Getty Images