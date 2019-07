Atp Amburgo - Zverev, che batosta! Basilashvili in finale con Rublev

La fotografia del 2019 di Alexander Zverev rimarrà indelebile tra le mura di Amburgo. Casa sua. Dopo la triste parentesi ai Championships, la separazione da Lendl e la selvaggia vittoria in rimonta ai quarti, Sascha crolla quasi inspiegabilmente dopo tre ore e otto minuti di gioco.

Contro Nikoloz Basilashvili, già finalista nel 2018, condensa tutti i problemi ai piedi del traguardo. Recuperato un set e un break di svantaggio, con un mega-parziale di 5-0 rimedia anche a uno strappo dell'avversario nel terzo.

Chiamato a servire per il match, sul 5-4 e in una situazione quasi assoluta di controllo, si irrigidisce. Cala drasticamente la percentuale di prime palle in campo e aumentano esponenzialmente anche gli errori non forzati dal lato destro.

Nel mezzo, come se non bastasse, si divora anche due match point. Il tie break diventa un rifugio tutto sommato comodo, ma un vantaggio di 5-2 non si rivela sufficiente. Basilashvili, sempre ordinato, sfrutta per l’ennesima volta le difficoltà dell’avversario, vince i cinque successivi punti e per il secondo anno consecutivo raggiunge quanto meno la finale ad Amburgo.

La regolarità non è sicuramente la migliore amica di Pablo Carreno Busta. E contro Andrey Rublev, nella partita più importante della stagione, lo dimostra e si ferma infatti sul 6-4 4-2. Dopo una prima parte perfetta (che gestisce senza sbavature con il servizio, stuzzicando prevalentemente la diagonale sinistra) sostanzialmente perde le misure del campo e da un momento all'altro spegne la luce.

Rublev, bravo a rimanere sempre in partita, abbassa la testa e con un parziale di 11-2 fissa il punteggio sul 4-6 7-5 6-1. La prima finale in stagione, la terza in carriera, gli permetterà quanto meno di rientrare tra i primi 50 giocatori del mondo e di riscattare in parte dei risultati estremamente negativi.

