Roddick: "Avrei voluto il talento di Nick Kyrgios"

A margine del torneo di Atlanta, in una conferenza stampa tenuta da Andy Roddick, i giornalisti presenti gli hanno chiesto per l’ennesima volta, di esprimere un'opinione su Nick Kyrgios. Talento indicibile capace di riempire le pagine della cronaca sportiva soprattutto per il suo compotamento dentro e fuori dal campo, oltre che per le sue esternazioni che lasciano davvero poco margine alla diplomazia verso i suoi colleghi e il mondo del tennis tutto.

L'americano, numero 1 nel mondo nel 2003, non si è limitato, come tutti, a sottolineare genio e sregolatezza del bad boys del tennis contemporaneo, che tanto divide i tifosi e gli addetti ai lavori. Troppo banale.

Roddick è andato oltre: “Ogni volta che sono davanti ai microfoni mi viene inevitabilmente chiesta un’opinione riguardo Nick Kirgios. Questo dimostra che Nick è in grado di creare molto interesse che è un bene per il nostro sport.

Ma come tutti gli appassionati di tennis, mi aspetto di più da lui. Se devo essere egoista e se penso a quand'ero giocatore e a tutti gli avversari che ho cercato di battere, vorrei rifare la mia carriera con lo stesso talento di Kyrgios e per quello che può fare con la racchetta in mano”.Un'affermazione che va ben oltre l'ammirazione per l'estro del tennista australiano.