Ecco quanto ha raccolto Boris Becker con la vendita dei trofei

Boris Becker presto rimarrà senza alcun ricordo dei tempi gloriosi che furono e che lo vedevano grande protagonista sui campi da tennis. L’ex numero uno al mondo tedesco ha infatti raccolto oltre 680.000 sterline mettendo all’asta, a malincuore, molti suoi oggetti personali (82 oggetti in tutto), inclusi vari ricordi della sua carriera.

Con tale somma, Becker, potrà estinguere almeno una piccola parte degli ingenti debiti che l’hanno portato alla bancarotta, nel 2017. La somma più alta è stata racimolata per il trofeo degli Us open, conquistato nel 1989 contro Ivan Lendl, ben 150 mila sterline.

Quando solo un anno prima, come ricordato da Mark Ford della Smith & Williamson ( curatore fallimentare di Becker), l’offerta massima non aveva superato le 35 mila sterline. Quello degli Us Open, è stato l’unico trofeo del Grande Slam che è stato possibile mettere all’asta.

Bum Bum Becker, infatti, pare abbia smarrito i cinque rimanenti, i tre di Wimbledon e i due conquistati agli Australian Open. Oltre alla medaglia d’oro vinta in doppio con Stich, alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992.

Becker più volte ha fatto appello ai tifosi, nella speranza, vana, di poter recuperare il tutto. Ma non ha ricevuto alcuna risposta.