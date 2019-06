Atp Stoccarda - Berrettini da urlo, primo trionfo sull'erba! Top 20 vicina

Si chiude con un’altra straordinaria prova di forza la splendida settimana di Matteo Berrettini a Stoccarda. Con un 6-4 7-6(11) maturato ai danni del giovane talento Felix Auger-Aliassime, il tennista romano festeggia infatti il terzo titolo ATP in carriera, il secondo in stagione dopo quello conquistato a Budapest ed il primo in assoluto sull’erba.

Era dal 2011 che un tennista azzurro non vinceva un trofeo su questa superficie: l’ultimo a riuscire nell’impresa fu Andreas Seppi, che otto anni fa batteva Tipsarevic all’ultimo atto di Eastbourne. Più recentemente, nel 2013, Fabio Fognini si laureava campione proprio qui a Stoccarda, ma allora l'evento si giocava sulla terra.

Impressionante poi il modo in cui Berrettini ha vinto questo torneo, senza lasciare per strada neanche un set, senza mai perdere il servizio e giocando quest'oggi un tie-break da campione, nel quale ha annullato ben cinque set point allo scatenato canadese.

Grandi progressi per lui anche sul piano della classifica mondiale, visto che il successo odierno gli regala un balzo che gli permette di ritoccare di ben otto posizioni il proprio best ranking: da domani il classe ’96 sarà infatti numero 22 del mondo, ad appena 17 punti dallo stesso Auger-Aliassime e a -185 dalla top20.

Il classe 2000 di Montreal non riesce invece a sfatare quello che sta diventando un vero e proprio tabù finali per lui; dopo Rio de Janeiro e Lione, dove si era arreso al cospetto di Djere e Paire rispettivamente, Felix perde infatti un’altra finale senza riuscire a vincere neanche un set.

Anche la prestazione odierna, comunque, testimonia le straordinarie potenzialità di quello che potrebbe davvero diventare, nei prossimi anni, uno dei massimi protagonisti del tennis mondiale. Aldilà di qualche inevitabile peccato di gioventù, che lo condiziona ancora nella gestione di alcuni momenti chiave, Auger-Aliassime impressiona per completezza di colpi, solidità da fondo e rapidità di gambe: riuscisse ad aggiustare nel breve qualche pecca sul piano mentale e migliorasse nelle variazioni e nella verticalizzazione, è facile pensare che l’agognato primo titolo ATP arrivi entro la fine dell’anno.

Il primo set è deciso dal chirurgico break che Matteo realizza nel terzo gioco, complice anche qualche sbavatura di troppo del canadese, che sulla palla break manda in rete un comodo rovescio a campo aperto. Per il resto, l’azzurro è al solito impeccabile nella gestione dei propri turni di battuta, perdendo appena cinque punti in altrettanti game al servizio.

È proprio con un altro gran turno di battuta, in cui dal 30-30 infila un ace e un dritto vincente, che Matteo cristallizza il 6-4 dopo 33 minuti di partita e allunga così a nove la striscia di set consecutivi vinti.

Berrettini tenta l'allungo già in apertura di secondo set, quando approda a duplice palla break nel game inaugurale: sulla prima però Matteo sbaglia il passante di rovescio, mentre la seconda è sventata da un'ottima prima del canadese.

Auger-Aliassime si ritrova in una situazione ancora peggiore nel quinto gioco, dove è costretto a fronteggiare addirittura uno 0-40: come accaduto nel primo game, però, il 18enne si salva, dapprima con una volèe fortunosa che sfiora il nastro e diventa imprendibile per Matteo, e poi con due ottimi servizi.

Dopo tante opportunità mancate, Berrettini si trova per due volte a servire per allungare il set, ma in entrambi i casi conferma la straordinaria solidità mentale e riesce a tenere il servizio addirittura a zero in entrambe le circostanze.

Si approda così al tie-break, e il livello di gioco diventa altissimo da entrambe le parti. Il canadese è inavvicinabile al servizio, Matteo è costretto a giocare due seconde, ma in entrambi i casi porta a casa il punto proprio grazie al colpo che lo aveva tradito sulla prima palla break del set, il passante di rovescio.

Il primo mini-break arriva sul 5-4 Aliassime, con l'azzurro che manda in corridoio un dritto non impossibile all'uscita dal servizio. Qui gli dei del tennis si allineano tutti dalla parte di Berrettini: annullato il primo set point con una solida prima, Aliassime sembra chiudere i conti sul secondo con l'ennesima prima di servizio vincente, ma il falco rivela che il colpo del canadese è finito fuori di pochi millimetri.

Mancato il set point con un dritto mandato in corridoio, il classe 2000 ne colleziona subito un altro addirittura con un ace di seconda, e anche qui è davvero sfortunato: con un dritto molto profondo, Aliassime costringe infatti Matteo ad organizzare un passante di fortuna (e molto probabilmente destinato in corridoio) con il rovescio, ma prima che il romano colpisca, la palla viene chiamata erroneamente lunga dal giudice di linea.

Bernardes, giudice di sedia, chiama l'overrule, e siccome Matteo era sulla palla, il punto si rigioca e l'azzurro si salva con l'ausilio del servizio. Adesso il rendimento di entrambi in battuta è letteralmente spaventoso: a suon di ace e prime vincenti, il canadese annulla due match point, l'azzurro altri due set point (cinque in totale).

Il terzo championship point è quello buono: sul 12-11, il tennista romano sfrutta una rara seconda del canadese per giocare una splendida risposta di dritto, che gli regala l'ennesimo capolavoro di una stagione da sogno.

