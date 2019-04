Atp Barcellona - Thiem demolisce Medvedev e fa 13

Dopo una vittoria come quella ottenuta ieri contro il padrone di casa – quasi in tutti i sensi – Rafa Nadal, Dominic Thiem non poteva in alcun modo perdere la finale di oggi. E, infatti, non è successo. L’austriaco domina in un’ora accompagnata da 13 minuti Daniil Medvedev e firma il tredicesimo titolo sul circuito maggiore, il secondo nel 2019 dopo il clamoroso successo a Indian Wells e il primo a Barcellona il cui albo d’oro era stato praticamente monopolizzato dall’undici volte campione Nadal.

La finale di oggi dura sostanzialmente un solo set, quello che Thiem vince rimontando il break iniziale. Dal 3-0 in suo favore, Medvedev vince un game, Thiem dodici. E questo già basterebbe a spiegare lo sviluppo dell’ultimo atto del torneo catalano.

Il numero 5 del mondo ha un primo turno di battuta complesso e lo perde alla terza palla e dopo 16 punti giocati nel game. Medvedev fa in tempo soltanto ad aumentare il vantaggio fino al 3-0, dopodiché si spegne, e neanche troppo lentamente, sormontato da un giocatore migliore di lui sulla terra in praticamente ogni reparto.

Thiem infila due break consecutivi per agganciare e poi superare il russo e sigla sul 6-4 il primo set. Della seconda frazione, forse, non vale neanche la pena parlare: Medvedev vince due punti alla battuta, Thiem ne perde tre. La questione si risolve in sei game che danno il bagel in appena 22 minuti.