Atp Barcellona - Nadal che faticaccia. Sfida-amarcord con Ferrer

C’è stato sempre Rafa Nadal nella vita sportiva di David Ferrer. E ci sarà anche domani quando, forse, Ferru saluterà Barcellona nel penultimo torneo della carriera, poco prima dell’addio già concordato la settimana prossima a Madrid.

Una (non)rivalità che vedrà scrivere il capitolo 32, con 25 successi del più forte tra i due. Nadal e Ferrer si ritroveranno uno contro l’altro a Barcellona in una partita che per quattro volte ha rappresentato la finale del torneo, le ha vinte tutte Rafa, manco a dirlo.

Ferrer ci arriva lanciato, forte di otto game persi in due partite e del dominio di oggi contro Lucas Pouille, spazzato via per 6-3 6-1. Fa molta più fatica un Rafa Nadal decisamente lontano dal suo top, come del resto già visto a Monte-Carlo.

Sul campo intitolato a se stesso, Rafa ha bisogno di rimontare un set a Leonardo Mayer prima di batterlo per la sesta volta in altrettante sfide. L’undici volte campione del torneo catalano ha perso il primo set al tie-break dopo essere stato un break avanti; evento, quello di perdere un set, che non accadeva dal 2015, quando Nadal perse contro Fabio Fognini e quella resta anche l’ultima sconfitta subita dal maiorchino in casa propria.

Perso il primo set, Rafa riesce a farsi bastare il break che acchiappa nel game che apre il secondo set per timbrare il 6-4 e allungare la questione al terzo. Qui di fatto non c'è più partita, e dal 2-1 Mayer il maiorchino infila un comodo allungo di cinque game consecutivi, che gli regala il 6-2 definitivo.

Tra gli altri match di giornata, si segnala la vittoria di Daniil Medvedev, giustiziere a Monte Carlo del numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il russo si è imposto in tre set sul terraiolo Albert Ramos, prenotando così un posto agli ottavi contro lo statunitense McDonald (6-3 6-2 al numero 11 del seeding Simon).

Avanti anche Felix Auger-Aliassime, che supera 6-3 7-6(7) Jaziri: ora per il giovane canadese c'è l'ostacolo Kei Nishikori, testa di serie numero 4 e qui campione nel biennio 2014-2015. In chiusura di programma, due brutte notizie per il pubblico di casa, visto che escono di scena due spagnoli.

Verdasco viene eliminato in tre set da un redivivo Grigor Dimitrov, mentre il rientrante Carreno Busta si arrende per la terza sfida consecutiva a Benoit Paire. Continua infine il periodo nero di Karen Khachanov, che si presentava a Barcellona da numero 6 del seeding.

Il campione in carica di Bercy si arrende infatti in due set allo scatenato Guido Pella ed incappa così nella quarta sconfitta consecutiva.