Fognini: "Ero venuto qua per ritrovare me stesso, ci sono riuscito"

Fabio Fognini ha scritto oggi un capitolo incredibile della storia del tennis italiano, battendo Dusan Lajovic nella finale di Monte Carlo e diventando così il primo tennista azzurro capace di vincere un Masters 1000.

Il 6-3 6-4 odierno ha inoltre consentito a Fabio di ritoccare di una posizione il proprio best ranking, salendo al numero 12 e raggiungendo Paolo Bertolucci al terzo posto della classifica all-time degli italiani, guidata da Panatta e Barazzutti.

Nel discorso di premiazione, Fognini ha subito rivolto un pensiero all’avversario sconfitto. "So che la prima finale è sempre dura, ma hai una grande squadra con te” ha detto il ligure. “Per me è stato difficile perché il tuo allenatore è stato anche il mio e mi conosce.

Complimenti per come hai giocato questa settimana, prima o poi vincerai anche tu”. Belle parole anche all’indirizzo del proprio box. “Siete stati straordinari, abbiamo iniziato male quest'anno, ma vincere questo torneo ad aprile non è affatto male.

Sono nato qui vicino e vincere a Montecarlo è qualcosa di straordinario, è uno dei tornei più belli al mondo. Grazie al direttore del torneo, all'organizzazione e ai medici e fisioterapisti che in questi giorni mi hanno aiutato tantissimo"

Domani sarà il compleanno della madre di Fabio, e il fresco campione di Monte Carlo non ha mancato di ricordarlo nell’intervento conclusivo. “Un'ultima cosa: voglio dedicare questa vittoria a mia mamma che domani compie gli anni.

Auguri mamma e buona Pasqua a tutti voi”. Poco più tardi, ai microfoni di Sky Sport, Fognini ha dichiarato: “Devo ancora realizzare, fatemi fare la doccia, ho bisogno di un po' di tempo. Forse a freddo riuscirò a parlare di quello che ho fatto.

Le finali vanno vinte, non mi interessa come. Dal periodo brutto a inizio anno a vincere oggi non ci credevo, non ci credeva nessuno. Giorno dopo giorno ho trovato il mio tennis, negli ultimi due giorni era difficile giocare per il vento e le condizioni meteo.

In finale io avevo più esperienza di Lajovic, anche se lui non aveva niente da perdere. Ha un allenatore che mi ha lanciato nel mondo professionistico, mi ha fatto giocare la mia prima finale, è uno dei migliori coach al mondo.

Ero preoccupato, è difficile gestire le emozioni. Ho dormito di meno, ho mangiato poco, l’emozione c’era per la finale”. Dallo studio, Filippo Volandri gli ha chiesto quale fosse stata la partita più difficile del torneo.

“Forse la prima, venivo da un periodo buio di risultati” ha risposto Fognini. “Negli ultimi match ho trovato il livello di gioco. Mi mancava restare nella lotta, avevo bisogno di tornare a combattere. Ero venuto qua per ritrovare me stesso ed è quello che è successo nel primo turno: sono rimasto attaccato alla partita e l’ho ribaltata"