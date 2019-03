Atp Miami - Federer strapazza Medvedev, ai quarti c'è Anderson

Dal nostro inviato a Miami

La pioggia abbattutasi ieri su Miami ha obbligato Roger Federer a scendere in campo questo pomeriggio (sera in Italia) per disputare il suo match di ottavi contro Daniil Medvedev. Il fuoriclasse svizzero ha sbrigato agevolmente la pratica chiudendo 6-4 6-2 e centrando la 15ma vittoria stagionale, la 53ma complessiva nel secondo Masters 1000 dell'anno.

Il venti volte campione Slam, che aveva sofferto lo stile di gioco del russo nel loro primo incrocio a Shanghai l’anno scorso, ha offerto una performance davvero convincente oggi, tanto da lasciare a Medvedev un solo game in più rispetto alla semifinale di Basilea sempre del 2018.

La partita iniziava sui binari dell’equilibrio con entrambi i giocatori molto solidi nei rispettivi turni di servizio, un fattore che garantiva un andamento piuttosto rapido del match nonostante la superficie lenta dell’Hard Rock Stadum.

Federer evitava qualsiasi rischio mettendo il 75% di prime palle in campo, ma allo stesso tempo faticava a rendersi incisivo in risposta complice anche la varietà di effetti e traiettorie offerta dal russo. Si giungeva dunque sul 4-4 senza scossoni rilevanti e con la netta impressione di un epilogo al fotofinish.

Nel momento più importante del set, si materializzava invece il passaggio a vuoto di Medvedev, che pagava a carissimo prezzo alcune scelte tattiche opinabili e offriva a Roger la chance di andare a servire per il parziale nel decimo game.

Il tre volte campione di questo torneo rischiava tantissimo precipitando 0-40 in un batter d’occhio, ma l’esperienza unita alla sua classe infinita gli permettevano di risalire la china e di aggiudicarsi la frazione al primo set point per la gioia dello Stadium gremito.

Il rendimento di Medvedev accusava un drastico calo già in apertura del secondo set, esemplificato dalla striscia di otto punti a tre che consentiva a Roger di suggellare un filotto di quattro game di fila. Il 37enne di Basilea, nel frattempo, cominciava a sciogliersi sempre di più, deliziando il pubblico a suon di passanti stretti e drop shot millimetrici.

La 13ma testa di serie ritrovava un minimo di concentrazione fermando l’emorragia nel terzo game, anche se la gara si decideva ormai nei game di battuta di Federer. A differenza delle precedenti uscite, l’ex numero 1 del mondo non si concedeva distrazioni, anzi rispediva al mittente qualsiasi tentativo di rimonta ottenendo il 90% dei punti con la prima in campo.

Le speranze del giovane moscovita si esaurivano definitivamente nel settimo game, caratterizzato da una sequenza di bruttissimi errori che spianavano la strada al rivale per il secondo break del set. Emblematico il doppio fallo che spediva Federer sul 5-2, utile ad esprimere tutta la rassegnazione di Medvedev per un pomeriggio da incubo.

Roger doveva impegnarsi in un piccolo sforzo ulteriore rimontando da 0-30 nel game successivo e archiviando la pratica dopo 62 minuti di assolo. Un incontro meno duro di quanto non fosse lecito attendersi alla vigilia, che darà modo a Federer di ricaricare bene le pile in vista del quarto di finale di domani contro Kevin Anderson.

Il veterano rossocrociato conduce 5-1 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato l’ultimo precedente alle ATP Finals, ma il sudafricano gli ha inflitto una delle sconfitte più dolorose del 2018 sul Campo 1 di Wimbledon.