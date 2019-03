Atp Indian Wells - Federer finale ancora stregata, trionfo Thiem

Niente da fare. Il sesto titolo a Indian Wells è una questione che non s’ha da fare per Roger Federer. Come lo scorso anno, lo svizzero arresta la sua corsa in finale, rimontato e domato al rush finale dal miglior Dominic Thiem mai visto senza il fidato alleato della terra battuta sotto ai piedi.

L’austriaco firma il suo dodicesimo titolo, di gran lunga il più importante visto che Indian Wells è quasi universalmente considerato come il più prestigioso tra i Masters 1000, tanto da guadagnarsi la nomea di “Quinto Slam”.

Per Dominic si tratta del primo 1000 in carriera ed è abbastanza curioso che abbia tagliato tale traguardo sul cemento, superficie spesso indigesta all’austriaco. Per Federer, invece, terzo k.o. in cinque sfide a Thiem e quarta finale persa (su nove disputate) in California.

Federer parte forte e in poco più di mezz’ora il primo set è già roba sua. Thiem arranca, ci prova, rientra in partita sì ma in parità mai. L’austriaco risale lo 0-40, con deciso aiuto di Federer, nel game inaugurale al servizio, ma perde ugualmente la battuta.

Punto-chiave del game un dritto da metà campo sparato lungo in modo sciagurato. Roger prova a restituire il favore giocando un pessimo settimo game, permettendo così a Thiem di tornare dentro. Dominic, tuttavia, manca l’aggancio, ma qui i meriti sono tutti di Federer: sul 40-40 lo svizzero indovina la risposta di dritto e la rifinisce con una demivolée fantastica, mentre nel punto seguente la risposta di rovescio è direttamente vincente.

Una meraviglia. I conigli tirati fuori dal cilindro vengono trasformati in set quando Federer difende l’ultimo turno di battuta inchiodando lo score sul 6-3 nonostante i tanti (13) errori gratuiti commessi. La questione pare non smuoversi dalla trama già anche in avvio di secondo set, ma è soltanto un’impressione.

Thiem salva due palle break sull’1-1 e poi piazza finalmente la zampata che gli fa provare il brivido della fuga. L’austriaco frustra due tentativi di serve&volley e, alla prima occasione utile, piazza il break che lo spedisce sul 3-1 prima e 4-1 poi.

Thiem è vigile al servizio, Federer non s’avvicina neanche a riaprire il set e l’austriaco restituisce così il 6-3 forzando la finale al terzo e togliendo a Federer il primo set del cammino nel 1000 californiano.

Dopo due parziali a senso unico (e alternato), finalmente nel terzo set c’è lotta ed equilibrio. Federer fa corsa di testa tenendo in campo una percentuale spropositata di prime palle; Thiem replica con totale agio alla battuta.

Il lesto botta e risposta di incepparsi nell’ottavo game quando è l’austriaco a fare quasi tutto, tanto nel bene quanto nel male. Alla fine è il “bene” a prevalere perché Dominic salva con coraggio la prima palla break riuscendo a difendere un delicatissimo turno di battuta.

Il rush finale premia Thiem, un giocatore fedele a se stesso come ce ne sono pochi: l’austriaco conferma la poca dimestichezza con le mezze misure e decide di tirare forte. Sempre. È così che vince un punto-chiave sul 4-5 30-30, riuscendo ad arrivare sul 5-5 che, poco dopo, trasforma in oro.

Federer per due volte consecutive sceglie la palla corta e per due volte viene punito. Alla prima chance del set, Thiem pizzica il bersaglio grosso. L’ultimo turno di battuta è poco più di una formalità prima di alzare le braccia dal manubrio e festeggiare la vittoria più importante della carriera timbrando il 7-5 finale.

Uno degli effetti collaterali della vittoria è il sorpasso nel ranking di Thiem proprio ai danni di Federer: l’austriaco eguaglierà domani il proprio best ranking al numero 4 del mondo, Roger scivola di un posto.