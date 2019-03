Atp Acapulco - Kyrgios arriva in fondo, k.o. anche Zverev

Non tutte, ma la maggioranza. Se il tennis interessasse a Kyrgios per la maggoranza delle settimane in un anno come gli è interessato ad Acapulco, beh la sua e quella di Sascha Zverev avrebbe tutto il potenziale per diventare una saga.

Il settimo capitolo della sfida tra quello che si applica e quell'altro che, invece, è un genio, viene vinta dal secondo. Kyrgios mette in riga - dopo Nadal, Wawrinka e Isner - anche Sascha: tre top-ten per portarsi a casa il titolo (e il sombrero), per fare un balzo di oltre quaranta posizioni (domani tornerà 31 del mondo) e per intascarsi il quinto trofeo a distanza di oltre un anno dal quarto.

A impazzire oggi è Zverev che, per un giorno, sveste i panni del secchione. È, infatti, di Sascha la prima racchetta che va in frantumi e succede già nel quinto game del primo set. Kyrgios ha appena fatto il break approfittando delle lacune del tedesco: due volée non gestite e due errori di dritto.

L'australiano, però, prova a impappinarsi al servizio con due doppi falli e un'altra sciocchezza, ma il 15-40 viene cancellato da una coppia di prime. Zverev distrugge la racchetta, manca un'altra occasione nel settimo game e Kyrgios, praticamente trascinato solo dalla prima di servizio, riesce a chiudere il giochi sul 6-3.

Il secondo set si apre con un gentile scambio di break. Zverev non riesce mai a staccarsi veramrente nel punteggio con Kyrgios che, in un modo o nell'altro, si salva sempre. È così anche nel secondo set quando per due volte di fila Nick risale dal 15-40; nel mezzo, invece, lui fa centro alla prima occasione utile.

Da perderci la testa. Dal settimo game in poi non succede più nulla: Kyrgios completa l'opera e, con buona pace del pubblico messicano, firma con personalità il 6-4 che sigilla la finale dopo 90 minuti esatti.