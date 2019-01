Hopman Cup - È rivincita: Zverev e Kerber raggiungono in finale la Svizzera

È tutto come un anno fa. Stesse squadre, stesse interpreti, stessa finale, la più attesa. Sascha Zverev e Angelique Kerber fanno il loro dovere, si aggiudicano lo spareggio con l’Australia e raggiungono la Svizzera di Federer e Bencic in finale.

Un’ottima prestazione di Angelique Kerber spiana il successo della Germania. Due break – uno per set – e tanta solidità bastano alla ragazzona di Brema per regolare in due set identici nel punteggio (6-4 6-4) Ashleigh Barty.

Lo score è uguale a quello con cui Kerber aveva battuto l’australiana nella finale di Sydney esattamente un anno fa. In totale, prima di oggi le due si erano affrontate quattro volte con un paio di vittorie a testa.

Nel primo set l’equilibrio si rompe nel celeberrimo settimo game: un break a zero che consente a Kerber – alla prima occasione – di staccarsi per poi cancellare una palla break nel game seguente e chiudere, infine, sul 6-4.

Nella seconda frazione lo strappo arriva prima, già nel terzo game, e nuovamente Barty prova a rifarsi sotto ma viene respinta quattro volte in un game-fiume da 22 punti. Kerber, spinta dal servizio, non fa più fatica nel sigillare con un secondo 6-4 la pratica.

Completa l’opera poi Sascha Zverev che con molto agio surclassa Matthew Ebden e segna il 2-0 per la squadra tedesca. Non solo il numero 4 del mondo non perde mai la battuta nel disegnare il 6-4 6-3 finale, ma non offre neanche l’ombra di una palla break all’australiano, inerme tanto in risposta quanto al servizio. Tre i break messi in tasca dal tedesco e altrettanti avrebbero potuto materializzarsi. Poco importa. La Germania con Zverev torna in finale per la quinta volta in 31 edizioni della Hopman Cup.

In precedenza del tutto ininfluente la sfida tra Francia e Spagna, vinta dal team spagnolo grazie ai successi in singolare di Muguruza contro Cornet e Ferrer contro Pouille.

FRANCIA-SPAGNA:

G. Muguruza b. A. Cornet 6-1 6-3

D. Ferrer b. L. Pouille 6-4 6-7(5) 7-6(2)

L. Pouille/ A. Cornet b. D. Ferrer/ W. Osuigwe 4-2 4-2

GERMANIA-AUSTRALIA:

A. Kerber b. A. Barty 6-4 6-4

A. Zverev b. M. Ebden 6-4 6-3

M. Ebden/ A. Barty b. A. Zverev/ A. Kerber 4-0 4-3(1)