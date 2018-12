Hopman Cup - Federer passeggia all'esordio, vince anche la Germania

Un semplicissimo allenamento agonistico. Si può sintetizzare in maniera piuttosto agevole la prima uscita - se non ufficiale quantomeno ufficiosa - di Roger Federer in Australia. Il campionissimo elvetico ha liquidato con un doppio 6-1 il povero Cameron Norrie - frenato dall'emozione e da qualche carenza tecnica di troppo - nella sfida che ha inaugurato la sfida tra Svizzera e Gran Bretagna nella seconda giornata di Hopman Cup.

Belinda Bencic ha poi blindato il 2-0 con un più laborioso 6-2 7-6(0) ai danni di Katie Boulter - numero 97 del mondo - gagliarda nella fase centrale del match dopo una partenza piuttosto difficoltosa. I due hanno poi chiuso a punteggio pieno grazie a un divertente - quanto inutile - successo in doppio

Rotondo, ma bugiardo, il successo della coppia Zverev-Kerber in apertura di giornata.. David Ferrer e Garbine Muguruza hanno forzato le rispettive sfide al terzo set e alzato bandiera bianca nel mini-doppio finale (a risultato già acquisito) senza sfigurare.

Hopman Cup, Day 2

Germania-Spagna 3-0

A. Kerber b. G. Muguruza 6-2 3-6 6-3

A. Zverev b. D. Ferrer 6-4 4-6 7-6(0)

Kerber/Zverev b. Muguruza/Ferrer 4-2 4-3(3)

Svizzera-Gran Bretagna 3-0

R. Federer b. C. Norrie 6-1 6-1

B. Bencic b. K. Boulter 6-2 7-6(0)

Federer/Bencic b. Norrie/Boulter 4-3(3) 4-1