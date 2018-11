Atp Finals - Djokovic, altra lezione a Zverev. Più di un piede in semi

Dal nostro inviato a Londra

C’erano ancora un paio di spunte da mettere sul taccuino di Novak Djokovic. Ad esempio alla voce “Alexander Zverev” c’era un saldo ancora in parità – e fino a ottobre perfino in rosso. in un mesetto Nole sistema la questione e torna avanti nel computo degli head-to-head e, ancor più importante – acchiappa la seconda vittoria nel round robin delle Finals che vale più di un’ipoteca per presenziare una delle due semifinali di sabato. Dopo la stesa di Shanghai, Djokovic batte ancora comodamente il tedesco che oggi fa due game in più rispetto alla partita cinese, ma poco cambia.

Il primo set è un cortometraggio già visto troppe volte. Lo sfidante si batte con onore, resta a galla fino a essere addirittura il primo ad avere una chance. Una volta mancata, è spacciato. Zverev regge l’urto fino al 4-4. Nel nono game si limita a non sbagliare e, ringraziando un paio di distrazioni del serbo, ha due palle break sulle quali, tuttavia, Djokovic fa il numero uno, è lui a rischiare e spingere e a salvarsi con merito. Come da copione, il capolinea tedesco arriva subito dopo come quella storiella ricorrente nel mondo pallonaro del gol mangiato-gol subito. La modalità con cui prende forma il 6-4 è, però, atroce: Sascha risale prima da 0-30, cancella poi con personalità (e uno smash scapestrato tirato sulla riga) due set point e commette un doppio fallo delittuoso – il primo del match, of course – nel terzo set point.

Pur ormai priva di pathos e incertezza sull’esito, la partita ha un ottimo livello tecnico, probabilmente la migliore vista fin qui alle Finals. Zverev è costretto a fare più del dovuto per abbattere il muro: ci riesce quando nel secondo game risale lo 0-30, non ci riesce poco dopo quando il suo turno di battuta collassa a 15 e, con lui, la partita. Djokovic scappa veloce sul 4-1 e mette il punto esclamativo col doppio break agguantato addirittura a zero con un recupero formidabile. Il 6-1 che inchioda il match dopo 76 minuti appena è una rapida e logica conseguenza.

Il serbo vola in testa al girone con due vittorie senza mai perdere set. Può considerarsi certo della qualificazione in semifinale già stasera: tre esiti su quattro della sfida serale tra Isner e Cilic portano Nole in semifinale; in sostanza, solo una vittoria di Cilic in due set rimanderebbe quella che è da considerare di fatto una certezza.

Gruppo Guga Kuerten, round robin:

[1] N. Djokovic b. [3] A. Zverev 6-4 6-1