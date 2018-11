Next Gen Atp Finals - De Minaur liquida Caruana, bene Tsitsipas

Primo giorno di spettacolo alle Next Gen Atp Finals di Milano. In chiusura di programma, Alex De Minaur piega senza problemi la wild card azzurra Liam Caruana e centra così la 48ma vittoria stagionale, che gli consente di assumere il comando del Gruppo B.

Il tennista romano, che si presenta a Milano da 622 del mondo, ha cercato di mantenere un atteggiamento offensivo e aggressivo da fondo per tentare di arginare la superiorità dell’australiano, e può recriminare per un paio di deciding point sfumati che, se sfruttati, gli avrebbero consentito di restare un po’ più aggrappato al punteggio.

E invece il 4-1 4-1 4-2 finale, maturato in appena 56 minuti, condanna Caruana ad uno dei passivi più pesanti della comunque giovanissima storia delle Next Gen Finals: l'unico altro giocatore ad aver raccolto appena 4 game qui a Milano è Andrey Rublev, che l'anno scorso nella fase a gironi subì un pesantissimo 4-0 4-1 4-3 da Chung.

Liam paga dazio alla tensione nel primo set, nel quale riesce a stento a conquistare un game. È infatti il primo l’unico gioco che l’azzurro strappa, peraltro dopo aver annullato tre palle break: per il resto il parziale è un monologo di De Minaur, che fa il buono e il cattivo tempo da fondo e si mostra ingiocabile al servizio.

Caruana si scuote in apertura di secondo set, quando, sotto 40-15 sul servizio dell’australiano, approda al punto secco grazie dapprima ad un rovescio profondo e poi ad uno splendido dritto incrociato: l’azzurro avrebbe l’occasione di sfruttare la palla break, visto che De Minaur è costretto a fronteggiarla con la seconda, ma sbaglia in lunghezza un dritto in manovra dopo uno scambio prolungato.

Qualche rimpianto per Liam anche nel quarto game, quello che decide il secondo set: sotto 15-40, Caruana annulla alla grande le prime due palle break con altrettante prime vincenti, poi però manca l’appuntamento con il deciding point steccando malamente con il rovescio e consegnando così il break decisivo all’avversario.

De Minaur, in realtà, rischia qualcosa nel turno successivo, quello in cui serve per andare 2-0: con due gratuiti, l’australiano concede infatti a Caruana l’opportunità di risalire fino al 40-40, ma poi si tira fuori dai guai con una seconda sulla riga che sorprende l’azzurro.

Anche il terzo set è deciso da un solo, chirurgico break, quello che De Minaur strappa nel terzo gioco e che difende poi senza sussulti fino al definitivo 4-2. L’australiano vola come detto in testa al Gruppo B, raggiungendo Andrey Rublev, che poche ore prima completava una splendida rimonta ai danni di Taylor Fritz. 4-2 1-4 3-4(4) 4-3(2) 4-2 il risultato finale in favore del finalista della scorsa edizione, che ha così vendicato la sconfitta subita per mano dello statunitense al secondo turno di Indian Wells lo scorso marzo.

Rublev, che era reduce da un parziale negativo di 11 sconfitte nelle ultime 14 partite disputate, si conferma inoltre imbattibile al quinto set nelle Next Gen Finals: anche l’anno scorso, infatti, il russo era approdato al parziale decisivo sia contro Shapovalov che contro Quinzi, e in entrambe le occasioni era uscito vittorioso.

In apertura di programma, non stecca la stella più brillante di questa seconda edizione, il numero 15 del mondo Stefanos Tsitsipas. Il greco doma Jaume Munar con un comunque lottato 4-3(5) 4-3(3) 3-4(4) 4-2 e festeggia con un successo il primo gettone di presenza in carriera alle Next Gen Atp Finals.

Il numero 2 del ranking nextgen condivide ora la testa del Gruppo A con Frances Tiafoe, che ha superato con un 4-1 4-2 2-4 4-3(10) Hubert Hurkacz, entrato in tabellone al posto di Denis Shapovalov.

Il classe ’98, che l’anno scorso venne a Milano da riserva, diventa così il primo tennista statunitense a vincere un match delle Next Gen Finals: nè Jared Donaldson, che perse tutte e tre le partite del girone nel 2017, nè appunto Taylor Fritz quest’oggi erano infatti riusciti nell’impresa.

