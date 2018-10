Atp Bercy - Djokovic virtualmente numero 1, per Federer c'è Raonic

Qualche problema fisico e la prossimità di un traguardo tanto agognato hanno rischiato di giocare un brutto scherzo a Novak Djokovic, impegnato all'esordio a Parigi Bercy contro la sua vittima sacrificale Joao Sousa, battuto cinque volte su cinque in carriera senza mai concedere un set (l'ultima due mesi fa agli ottavi degli Us Open).

Sembrava che questo sesto scontro diretto dovesse essere l'ennesima formalità, vista la condizione ostentata da Djokovic negli ultimi mesi e la fame del serbo di tornare numero 1 del mondo, e invece il primo set restituisce un Djokovic incerto e ben lontano dai fasti di Shanghai, complice anche qualche acciacco fisico.

Ciononostante, il quattro volte campione di Bercy prende il largo nel secondo (pur mantenendo percentuali bassissime al servizio), incassa il 7-5 6-1 finale e supera momentaneamente nel ranking (per soli 10 punti) Rafael Nadal, impegnato domani contro Verdasco.

Una sconfitta del maiorchino consegnerebbe a Nole, giunto quest'oggi alla 19ma vittoria consecutiva, la certezza matematica di presentarsi alle Finals di Londra da numero 1 del mondo.



È un Nole distratto e falloso quello del primo set, la peggiore versione del serbo negli ultimi cinque mesi: nonostante addirittura 19 errori non forzati, a fronte di soli 12 vincenti, nonostante un modesto 58% di prime in campo e un drammatico 38% di punti con la seconda, Djokovic riesce comunque a strappare un poco convincente 7-5 dopo 52 minuti di equilibrio.

In realtà il match del belgradese era partito sotto i migliori auspici, con il break conquistato nel quarto game che gli aveva permesso di volare sul 3-1 e servizio. Già nel quinto gioco il tennis di Djokovic sembra scricchiolare, Sousa si ritrova 0-40 ma manca tutte e tre le palle break.

L’appuntamento con il break è però solo rimandato, visto che sul 4-3 Nole sprofonda ancora 0-40 e stavolta si consegna con l’ennesimo gratuito. E mentre si assiste all’impensabile (Sousa che vince 8 dei 9 scambi durati più di 9 colpi), il portoghese riesce per la prima volta in carriera a conquistare 5 game in un set contro il serbo e rischia di fare addirittura meglio, visto che sul 5-5 è lui a procurarsi una clamorosa palla break.

Djokovic si salva con un attacco tremebondo sul rovescio dell’avversario, e nel game successivo ritrova finalmente la concentrazione: salito a set point, Nole sfrutta un back corto di Sousa per chiudere i conti con un bel dritto incrociato.



Nel secondo parziale il campione degli Us Open comincia a manifestare qualche problema fisico, legato a difficoltà respiratorie: se due mesi fa, proprio contro Sousa, Nole lanciava disperati segnali all'indirizzo del proprio angolo a causa del caldo torrido di New York, qua a Bercy è probabilmente un brutto raffreddore a creare qualche problema al serbo, che comunque non ha problemi a strappare il servizio all'avversario in apertura di secondo set e a volare sul 3-0.

Pur senza strafare, Djokovic si ritrova avanti 4-0 con doppio break di vantaggio, ma continua a manifestare insofferenza e a tenere un rendimento ben poco soddisfacente al servizio: non a caso, il serbo concede due palle break a Sousa nel quinto gioco, salvandosi, e altre tre nel settimo, anch'esse annullate alla grande.

Con un 6-1 a dir poco bugiardo per quanto visto in campo, Djokovic riesce infine ad archiviare un esordio in chiaroscuro e ad operare il momentaneo sorpasso ai danni di Nadal. In una delle sfide di cartello del giorno, quella tra due ex finalisti Slam quali Milos Raonic e Jo-Wilfried Tsonga, è il canadese a passare al termine di una battaglia di tre tie-break e durata quasi tre ore: sarà dunque Milos ad affontare Roger Federer, nella prima dello svizzero a Bercy, dopo un’assenza di tre anni.

Il 6-7(4) 7-6(5) 7-6(5) consegna a Raonic, qui finalista quattro anni fa, la decima vittoria in carriera a Bercy e gli consente di interrompere un brutto filotto di quattro sconfitte di fila. Onore comunque a Tsonga, che ha lottato fino alla fine e ha anche rischiato di portare a casa la partita, se fosse riuscito a concretizzare quelle due palle break nel settimo game del terzo set, le uniche che il francese ha avuto a disposizione nell’intera partita (entrambe, a dire il vero, ben annullate da Raonic).

Il canadese ha battuto Federer solo 3 volte su 14 scontri diretti, ma il suo primo successo ai danni del campione elvetico risale proprio all’edizione 2014 di questo torneo, quando Raonic passò ai quarti per 7-6(5) 7-5.

Sarà invece Fernando Verdasco, come detto, l’avversario d’esordio per Rafael Nadal. Lo spagnolo, che qui l’anno scorso si issò fino ai quarti di finale, ha rifilato un duplice 6-4 al padrone di casa Jeremy Chardy e ha così onorato nel migliore dei modi il 60mo gettone di presenza in stagione (33 vittorie e 27 sconfitte il suo bilancio).

Per il madrileno, giunto quest’anno alla 15ma partecipazione consecutiva a Bercy, si tratterà domani del 20mo derby contro Rafa, che conduce con un netto 16-3: l’ultima vittoria di Nando risale al primo turno degli Australian Open 2016, con la splendida battaglia vinta al quinto set in rimonta, mentre Rafa si è aggiudicato in due set gli ultimi due confronti, entrambi disputati ad Indian Wells.

Per la terza volta in appena un mese, Fabio Fognini se la vedrà invece con Marton Fucsovic, che ha regolato con un doppio 6-4 Benoit Paire: il 5 ottobre, a Pechino, Fabio si è imposto in due set sull’ungherese, che si è però vendicato la settimana scorsa a Vienna.

Va a Gilles Simon il derby tutto francese contro uno spento Lucas Pouille: il qui semifinalista 2012 passa con un comodo 6-3 6-4 e raggiunge al secondo turno il numero 6 del seeding Dominic Thiem.





In chiusura di programma, bastano 72 minuti a Marin Cilic per superare l'esame Kohlschreiber con un comodo 6-3 6-4: il croato, semifinalista a Bercy due anni fa, attende ora agli ottavi il vincente della sfida tra Dimitrov e Bautista.



