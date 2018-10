Atp Basilea - Altro ko per Cecchinato, Shapovalov a lezione da Cilic

Malgrado i progressi ostentati nello swing asiatico, il cemento indoor si conferma superficie indigesta a Marco Cecchinato. Dopo il duro ko subito da Adrian Mannarino all’esordio a Mosca, dove si presentava da testa di serie numero 1, il palermitano cade infatti al primo turno anche nell'Atp 500 di Basilea, cedendo 6-4 6-2 al numero 175 del mondo e padrone di casa Henri Laaksonen.

Lo svizzero non era mai riuscito a battere un top 25 in carriera, nè a vincere un match a Basilea nelle cinque precedenti apparizioni, tutte da wild card. Primo set complicato per Marco, costretto subito ad annullare due palle break nei primi due turni di battuta, mentre Laaksonen concede le briciole al servizio (appena un punto perso nei primi tre turni).

Il turning point del parziale coincide con l’ottavo game, quando l’elvetico subisce il primo, gravissimo passaggio a vuoto: un errore di dritto e due doppi falli consecutivi consegnano infatti la prima palla break della partita all’azzurro, che però se la gioca in modo troppo attendista e viene punito da un tracciante di dritto dell’avversario dopo uno scambio prolungato.

L’occasione mancata lascia delle scorie nella testa di Marco, che nel game successivo commette un sanguinoso doppio fallo e poi concede il break con una smorzata che si arresta sul nastro. Laaksonen non si lascia sfuggire la preziosa opportunità di servire per il set, ed incassa il tutto sommato meritato 6-4 allo scoccare dei 40 minuti di gioco.

Anche il secondo set parte in salita per l’azzurro, che salva in apertura una palla break con un gran dritto a sventaglio. L’appuntamento dello svizzero con il break è però solo rimandato, visto che nel terzo game Laaksonen aumenta i giri del motore e alla quarta occasione utile strappa ancora il servizio a Cecchinato.

Il tennista siciliano avrebbe a disposizione l’immediata possibilità di rientrare, visto che colleziona due palle del contro-break nel game successivo: se sulla prima Laaksonen trova un ace provvidenziale, è sulla seconda che si concentrano i rimpianti di Ceck, reo di spedire in corridoio una comoda risposta di dritto su una seconda dello svizzero.

È di fatto una resa anticipata per l'azzurro, che nel settimo game alza definitivamente bandiera bianca e consegna un nuovo break all'elvetico. Col risultato ormai in cassaforte, il padrone di casa tiene a 15 l'ultimo turno di battuta ed archivia la pratica sul 6-2 dopo appena un'ora e un quarto di partita.

Laaksonen se la vedrà adesso agli ottavi contro il nextgen Taylor Fritz, che ha liquidato con un perentorio 6-0 7-5 il serbo Laslo Djere. L’atteso big match di giornata tra Marin Cilic e Denis Shapovalov si rivela invece una lezione di tennis impartita dal croato al giovane canadese.

Il numero 6 del mondo archivia infatti la pratica in appena un’ora e venti minuti di monologo, con un 6-4 6-2 che avrebbe potuto assumere contorni ancora più pesanti se non fosse stato per il passaggio a vuoto che ha portato Cilic a riconsegnare uno dei due break di vantaggio nel primo set.

Troppo falloso da fondo (23 gratuiti per lui, contro i 10 di Cilic), vulnerabile sulla diagonale destra e ben poco incisivo al servizio (spicca un drammatico 30% di punti vinti con la seconda), il classe ’99 non è mai riuscito a fare partita pari ed è così incappato rapidamente nella sesta sconfitta consecutiva contro tennisti top 10.

Per Cilic, giunto alla 14ma vittoria in carriera a Basilea, si profila adesso la sfida di ottavi di finale contro Marius Copil, giustiziere per 6-2 7-6(8) di Ryan Harrison.



