Atp Stoccolma - Tsitsipas e Shapovalov si salvano, avanti Sock

Giornata abbastanza interlocutoria all’Intrum Stockholm Open, in attesa che domani facciano il loro esordio le prime due teste di serie John Isner e Fabio Fognini. Il veterano ligure, al ritorno in campo dopo il fastidioso problema alla caviglia, se la vedrà infatti con lo slovacco Lukas Lacko, già battuto in entrambi i precedenti a livello ATP (l’ultimo a Miami nel 2014).

Una battaglia di oltre due ore e mezza ha proiettato intanto Denis Shapovalov agli ottavi di finale, anche se il giovane canadese dovrà necessariamente innalzare il proprio rendimento già a partire dal prossimo match contro Ernests Gulbis.

Il settimo favorito del seeding ha arginato la resistenza del connazionale Peter Polansky, uscente dalle qualificazioni, grazie al punteggio conclusivo di 6-3 5-7 7-5. A dir poco altalenante il rendimento offerto da Shapovalov durante tutto l’incontro, facendosi rimontare anche un break di vantaggio nel terzo parziale.

A fare la differenza è stato un passaggio a vuoto di Polansky nel momento clou, ben esemplificato dalla striscia di dodici punti a due che ha permesso a Denis di mettere in cascina una vittoria importante. Per il gioco, invece, ci sarà tempo.

Bene anche l’altro Next Gen Stefanos Tsitsipas, che sembra dare segnali di ripresa dopo aver sofferto la pressione derivante dalla finale a Toronto quest’estate. Il talento greco ha piegato un coriaceo John Millman in due ore e quattro minuti, prendendo in mano l’iniziativa nel terzo set fino ad archiviare la pratica sul 6-4 3-6 6-3.

Il giocatore australiano, balzato agli onori della cronaca per aver eliminato Roger Federer agli ultimi US Open, ha dimostrato comunque di essere un osso duro su una superficie del genere, pagando tuttavia a carissimo prezzo il misero 43% di punti vinti sulla seconda.

Il 20enne ellenico, che ha già staccato il pass per i quarti, tornerà in campo venerdì dinnanzi al vincente tra Fernando Verdasco e Philipp Kohlschreiber (il tedesco conduce 5-4 nel bilancio degli h2h).

Da segnalare poi la settima vittoria stagionale di Jack Sock, bravo a resistere al tentativo di rimonta abbozzato dalla stellina locale Elias Ymer. L’esponente a stelle e strisce è riuscito a mantenere i nervi saldi nel finale di partita, oltre ad ostentare un buona tenuta fisica nonostante qualche sanguinosa pausa.

In apertura di programma, il qualificato Oscar Otte ha messo in evidenza una prestazione solida di fronte al lucky loser Jurgen Zopp. Il teutonico l’ha spuntata alla fine con il risultato di 6-3 7-5 in un’ora e tredici minuti, infilando un break per set e senza concedere nemmeno una palla break all’estone nell’intera gara.

Ad attenderlo c’è lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere ieri di un orrendo Lucas Pouille e beneficiario di un giorno in più di riposo. Per entrambi si prospetta la ghiottissima chance di accedere tra i migliori otto.

