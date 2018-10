Atp Tour - Tsonga ritrova il sorriso, fuori Pouille a Stoccolma

L’ultimo successo di Jo-Wilfried Tsonga nel circuito maggiore risaliva addirittura al 9 febbraio scorso, quando il 33enne di Le Mans sconfisse Andrey Rublev davanti al pubblico amico di Montpellier. L’infortunio e il conseguente intervento al ginocchio sinistro lo avrebbero obbligato a sette mesi di riabilitazione, prima di riassaporare il gusto del campo a Metz (fuori all’esordio contro Peter Gojowczyk).

Il tennista francese ha invece dovuto attendere un pochino di più per alzare di nuovo le braccia al cielo, sospinto dal numeroso pubblico accorso sugli spalti all’European Open di Anversa.

A dispetto di una fisiologica "ruggine" legata alla scarsa competizione, il campione uscente ha regolato infatti l'argentino Guido Pella con il risultato di 7-5 5-7 7-6(5) dopo due ore e venti minuti di battaglia, testando anche il suo stato di forma nonostante i pochissimi scambi lunghi durante il match.

Buone le indicazioni provenienti dal servizio - come dimostra l’unico break subìto nell’intera gara – mentre c’è ancora da lavorare in risposta e sulla ricerca di palla. Tsonga avrebbe potuto chiudere più agevolmente se solo avesse sfruttato una delle tre palle break nel secondo set, ma ha avuto il merito di mantenere i nervi saldi nel tiebreak decisivo.

Agli ottavi lo attende un derby con il connazionale Gael Monfils, che ha inflitto una severissima lezione alla wild card belga Ruben Bemelmans. In ogni caso, rivedere il sorriso di Tsonga ha contagiato tutti gli appassionati di tennis in giro per il mondo.

Nel resto del programma odierno, l’unica sorpresa è rappresentata dall’eliminazione dell’ottava testa di serie Robin Haase per mano del qualificato bielorusso Ilya Ivashka. Bene Gilles Simon, giustiziere dell’ucraino Sergiy Stakhovsky in appena un’ora, mentre Albert Ramos-Vinolas ha avuto bisogno di un duplice 6-4 per arginare le velleità del lucky loser Stephane Robert.

Pronostici tutto sommato rispettati anche sul cemento dell’Intrum Stockholm Open, visto che non fa nemmeno più troppa notizia l’ennesimo passo falso di Lucas Pouille. Il quinto favorito del seeding ha alzato bandiera bianca contro lo statunitense Tenny Sandgren, rimarcando come in entrambi i set a scavare il solco sia stato un break nel terzo game.

Ci si aspettava più equilibrio invece tra Hyeon Chung e Taylor Fritz, al loro secondo incrocio dopo la sfida andata in scena ad Atlanta qualche mese fa. Il 22enne coreano ha preso il sopravvento sin dai primissimi scambi, archiviando la pratica grazie allo score di 6-2 6-2 in soli 65 minuti.

Sarà lo slovacco Lukas Lacko il primo avversario di Fabio Fognini, il cui esordio nel torneo è fissato per giovedì. Avanzano infine Fernando Verdasco e John Millman, che hanno regalato un dispiacere agli australiani Ebden e Popyrin.

