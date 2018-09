Atp Shenzhen - Lieto fine per la favola Nishioka, ko Herbert in finale

La quinta edizione dell’Atp 250 di Shenzhen celebra la favola di Yoshihito Nishioka, protagonista fin qui di un 2018 davvero sfortunato tra infortuni e ritiri. Il giapponese, che ha compiuto 23 anni appena 3 giorni fa, completa una trionfale cavalcata iniziata addirittura dalle qualificazioni battendo 7-5 2-6 6-4 Pierre-Hugues Herbert e centrando così il primo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Nessun asiatico, nessun mancino e nessun qualificato aveva mai trionfato qui in cinque anni di torneo. La settima vittoria in sette giorni regala inoltre al nipponico un balzo di ben 76 posizioni in classifica mondiale ed il rientro in top 100 (da 95), lui che è stato 58 del mondo nel 2017.

Herbert manca invece l’appuntamento con il primo sigillo Atp in carriera: per lui si tratta della seconda finale persa nel circuito maggiore, dopo quella di Winston-Salem 2015 contro Kevin Anderson. Herbert diventa peraltro il secondo francese a perdere all’ultimo atto di Shenzhen: era successo anche a Richard Gasquet, sconfitto due anni fa in finale da Tomas Berdych.

Il primo set è una battaglia di 51 minuti, vinta dal giapponese con un tutto sommato meritato 7-5. Dopo aver annullato due palle break consecutive nel quarto game, Nishioka strappa il servizio ad Herbert recuperando da 40-0, ma concede nel turno successivo l’immediato contro-break.

Nel nono game il francese si salva da 0-40, infilando cinque punti consecutivi e salendo 5-4, ma poi capitola nell’11mo gioco, quando cede a 15 il break decisivo. Al servizio per chiudere, Nishioka non trema ed intasca il 7-5 al secondo set point.

In apertura di secondo set, il giapponese graffia subito un nuovo break e lo conferma nel gioco successivo, volando sul 2-0 e sembrando sul punto di mettere definitivamente in cassaforte la partita. Herbert si trova ad un passo dal baratro nel terzo game, nel quale si ritrova sotto 30-40 ad un passo dal doppio break di svantaggio, ma si salva e chiude poi ai vantaggi.

È il primo turning point della partita, quello che stravolge inaspettatamente il copione: scampato il pericolo, il transalpino infila infatti un poderoso allungo di sette giochi consecutivi, impattando sul 6-2 e portandosi sull’1-0 nel terzo e decisivo set.

Nishioka interrompe l’emorragia di game nel secondo gioco, un turno di battuta logorante nel quale il giapponese non concede palle break ma si vede annullate ben 5 palle game, prima di capitalizzare alla sesta opportunità utile.

La resurrezione del nipponico segna un nuovo punto di svolta: non a caso, Nishioka confeziona nel quinto gioco il break decisivo: senza rischiare più niente nei successivi turni di servizio, il giapponese difende infatti il prezioso vantaggio e chiude i conti dopo due ore e un quarto di battaglia, lasciandosi andare ad un’esultanza liberatoria per un trionfo che ricorderà a lungo.

