ATP QUEEN'S - Murray torna, lotta e perde contro Kyrgios. Djokovic domina

Avrebbe senz’altro pescato Andy Murray, qualora avesse avuto la possibilità di scegliere l’avversario del suo ritorno alle competizioni. Dopo quasi un anno esatto di stop forzato, difatti, Nick Kyrgios non è esattamente il massimo per debuttare, anzi sui prati è uno dei peggiori clienti. Lo scozzese torna 343 giorni dopo e sfiora la vittoria, prima di arrendersi sulla lunga distanza di oltre due ore e mezza di gioco contro uno dei migliori interpreti della superficie. Può ritenersi più che soddisfatto.

Nel primo set Nick sembrava in una di quelle giornate in cui il collegamento braccio-testa è a intermittenza. In una fase di spegnimento totale, Kyrgios omaggia Murray di due break, quelli che servono allo scozzese per segnare il 6-2 in suo favore nel primo set. Murray – cinque volte campione al Queen’s, che ne fa il suo torneo preferito numeri alla mano – aveva salvato le prime tre palle break dell’incontro tra primo e quinto game; all’ex numero uno del mondo – ora precipitato addirittura al 156simo posto – basta starsene a guardare mentre Kyrgios spara prima e seconda sui 220 km/h e naufraga in una coppia di doppi falli, per poi cedere nuovamente la battuta in chiusura.

Nel secondo set la percentuale di prime palle di Andy si inabissa sotto il 40% e ci sono tre break consecutivi ad aprire la frazione, due per l’australiano. Con un grandioso game in ribattuta, Murray ricuce lo strappo sul 4-4, ma è evidentemente in fase di rodaggio, come d’altronde era fisiologico attendersi dopo una pausa così lunga. Si arriva al tie-break e qui Kyrgios finalmente indossa il vestito buono, giocando da fenomeno: Murray recupera un minibreak di svantaggio con una grande risposta, ma non il secondo, quello che porta Kyrgios a servire sul 5-4 dal quale non si volta più indietro, chiudendo per 7-4 e allungando il match al terzo set.

Murray arranca in modo perpetuo alla battuta, ma riesce sempre a difenderla e respingere gli attacchi di un Kyrgios che, al contrario, è perfetto col servizio a disposizione. Lo scozzese annulla due palle break in avvio, un’altra nel cuore del set e nel decimo game cancella due match point. Sul 5-5 è Andy ad avere la chance, ma Kyrgios risponde con un ace esterno. Il dodicesimo game rappresenta la fine della corsa dello scozzese, che si arrende con onore dopo due ore e 39 minuti al terzo match point.

Le difficoltà di Novak Djokovic, che si è ripresentato al Queen’s dopo otto anni di assenza, terminano sullo 0-30 del quarto game con Millman avanti 2-1. Da lì in poi, in sostanza, il tre volte campione di Wimbledon crea il vuoto dietro di sé. il serbo risolve quel game con quattro punti in fila e vince poi undici degli ultimi dodici giochi per accedere al secondo turno dove lo attende una super sfida contro Grigor Dimitrov.

Il bulgaro – campione dell’edizione 2014 del Queen’s - ha avuto bisogno del terzo set per aver ragione di Damir Dzumhur in una partita tutt’altro che brillante. Avanti un set e un break (con l’en-plein fino a quel momento con la prima), Grisha perde servizio e certezze e finisce per smarrire anche il secondo set al tie-break. Un break nelle fasi finali gli permette di vincere quantomeno e avanzare al secondo turno.

