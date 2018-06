ATP 'S-HERTOGENBOSCH - Gasquet sfiderà Chardy per il titolo

Francia batte Australia, in Russia al Mondiale come a Den Bosch. Jeremy Chardy piega 64 75 Matthew Ebden e darà vita a una finale tutta Bleu contro Richard Gasquet. Richard Gasquet dimentica Rafa Nadal e la terra rossa.

L'erba restituisce convinzione e qualità il francese che centra l'ottava vittoria su dieci incontri contro Bernard Tomic, la terza di fila su questa superficie, e firma così la seconda finale stagionale dopo la sconfitta a Montpellier.

Gasquet ha chiuso 6-4 6-7(6) 6-2 contro l'australiano che ha servito 13 ace e si è trovato a servire per il set sul 5-3 nel secondo prima di subire il break. L'australiano, che sognava la prima finale ATP dalla vittoria su Mannarino a Bogotà nel 2015, ha giocato un secondo set particolarmente brillante soprattutto col rovescio lungolinea e ha vinto, dopo una serie di minibreak conquistati e restituiti, l'ottavo tiebreak sui nove disputati quest'anno.

Tuttavia Gasquet, che ha avuto solo due turni di battuta complicati e ha vinto l'83% di punti con la prima, decisamente sopra la media stagionale, ha completato la ventesima vittoria in stagione, un traguardo che raggiunge da 14 anni di fila.

Per il 31enne di Beziers si tratta del quarto successo in carriera in questo torneo. Il 3-0 maturato all'inizio del set decisivo è il fattore chiave perché il primo francese a superare le 500 vittorie ATP possa conquistare la trentesima finale in carriera.

Il numero 30 del mondo, che ha vinto solo titoli a livello 250 compresi i tre su sei finali consecutive nel suo regno a Montpellier, ha raggiunto così le 65 vittorie sull'erba, le 420 in carriera dopo aver vinto il primo set.

Domani sarà una rapsodia in Bleu a decidere il titolo sul verde d'Olanda.

