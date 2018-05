ATP GINEVRA - Wawrinka aprirà contro Donaldson

A Ginevra, Stan Wawrinka ha sempre giocato dal 2015, da quando il torneo è in calendario. Il finalista dell'ultimo Roland Garros, che ha un record di 3 successi e 5 sconfitte nel 2018, debutterà al secondo turno contro Jared Donaldson, che ha interrotto una serie di 5 sconfitte di fila con la prima vittoria in rimonta della stagione.

Ha battuto 5-7 6-4 6-0 Denis Istomin, che non vince dalla sfida di Coppa Davis a Islamabad contro il Pakistan di inizio aprile. Donaldson ha tenuto quasi sempre il servizio con facilità, come dimostrano il 94% di punti con la prima e il 67% di resa con la seconda.

Wawrinka, che a Ginevra ha vinto il titolo nelle ultime due edizioni, cerca la decima vittoria in questo torneo. Conta di ripetere la vittoria a Cincinnati nel 2016, nell'unico precedente contro lo statunitense, delusione alle Next Gen Finals di Milano, che ha vinto solo due delle ultime 14 sfide contro un top 30.

Festeggia invece Bernabé Zapata Miralles che supera Florian Mayer, nel suo Farewell Tour, 6-3 6-2. Lo spagnolo centra così la prima vittoria ATP in carriera e proseguirà il percorso nel torneo contro Andreas Seppi.

Sarà il suo secondo incontro in carriera contro un top 50 dopo la sconfitta a Szczecin lo scorso settembre contro Gasquet che avrebbe vinto il suo nono titolo Challenger, il primo da Bordeaux 2010. Esce invece Ivo Karlovic, sconfitto 7-6(4) 4-6 7-6(1) da Peter Gojowczyk.

Al croato, che non ha mai perso il servizio, non bastano 24 ace e l'86% di punti con la prima per battere il tedesco per la prima volta in carriera. Karlovic vede così scendere a 12-15 il bilancio nei tiebreak in stagione.

Gojowczyk ha firmato il quarto successo in altrettanti incontri grazie a 15 ace. Si è confermato freddo nei tiebreak, ne ha vinti 8 su 11 da inizio stagione, e ha conquistato il 16mo successo nelle 33 partite concluse al tiebreak decisivo.

Affronterà ora David Ferrer che l'ha battuto nell'unico precedente. A Lione, la serata offre la terza sconfitta consecutiva di Gael Monfils, superato da Maximilian Marterer che completa la terza rimonta della stagione e chiude 2-6 6-4 6-4.

Il francese, testa di serie numero 6, era avanti 6-2 4-3 ma non è riuscito a evitare la rimonta del tedesco. Marterer, che non batteva un avversario classificato come o meglio di Monfils dalla vittoria su Diego Schwartzman a Monaco di Baviera, ha vinto il 42% di punti in risposta contro la prima nel secondo e nel terzo set.

Ha destabilizzato così Monfils, che come l'anno scorso si presenta con tre sconfitte di fila al Roland Garros (dodici mesi fa uscì negli ottavi contro Wawrinka). Marterer affronterà Cameron Norrie che ha superato, in una sfida fra ex giocatori di college, il dominicano Jose Hernandez-Fernandez 7-6(5) 6-1.

Gilles Simon completa a Lione la preparazione per il Roland Garros. Debutto morbido per il francese, che torna per il secondo anno consecutivo dopo i quarti di finale del 2017. Il 6-4 6-2 sul modesto spagnolo Jordi Samper Montaña, che ha vinto solo un punto su quattro con la seconda, certifica la superiorità di Gillou in tutti i distretti del gioco e gli vale l'ottavo successo in 18 match dopo il titolo vinto a Pune.

Simon, che ha vinto l'82% di punti con la prima e il 75% con la seconda, sopra la media stagionale, affronterà per la prima volta in carriera Hyeon Chung, ancora in cerca della prima finale ATP se si esclude il trionfo alle Next Gen Finals.

Il coreano, all'esordio nel torneo dopo il bye al primo turno, cercherà la 21ma vittoria alla 30ma partita in stagione. Delude invece Adrian Mannarino, al debutto a Lione. Il francese, testa di serie numero 5, ottiene solo il 59% di punti con la prima e incassa la terza sconfitta in cinque confronti diretti contro Guillermo Garcia-Lopez.

Lo spagnolo, numero 71 del mondo, chiude 6-3 4-6 6-1 e centra il decimo successo nel circuito maggiore. Il 132mo successo sul rosso in carriera, il quarto su sette partite al set decisivo nel 2018, lo proietta all'ottavo di finale contro Calvin Hemery che ha vinto due delle ultime sette sfide contro un top 10.

Dovesse vincere, Garcia-Lopez raggiungerebbe i quarti per la terza volta in stagione dopo Buenos Aires (dopo il successo su Carreno Busta, perse contro Delbonis) e Sao Paulo (battuto da Fognini che avrebbe vinto il titolo).

Più sofferto il 7-6(3) 6-7(4) 6-3 di Carballes Baena su Djere. Lo spagnolo, che porta a 7-4 il bilancio complessivo nei tiebreak in stagione, recupera le buone sensazioni delle ultime settimane. Si giocherà un posto nei quarti contro la testa di serie numero 1, Dominic Thiem che sul rosso ha centrato 12 finali su 15 in carriera.

Avanza anche il lucky loser Federico Coria che al primo match in un main draw ATP festeggia il secondo successo contro un top 100, dopo la vittoria su Renzo Olivo a Campinas nel 2016. L'argentino, 2-5 nei challenger quest'anno, ha chiuso 4-6 6-1 7-5 su Nicolas Kicker forte del 73% di punti con la seconda.

