ATP ROMA - Djokovic convince a metà, test Nishikori ai quarti. Ok Zverev

Dolgopolov, Basilashvili e Ramos. Tre avversari perfettamente compatibili. Novak Djokovic ritrova il sorriso e porta quanto meno a termine la missione quarti di finale. Il tutto senza brillare eccessivamente. Il serbo approfitta comunque nella migliore delle maniere di un tabellone parecchio benevolo, anche se sul 6-1 5-3 rischia la frittata. Alla fine riordina le cose ed evita persino il tie break: al traguardo ci arriva con un 6-1 7-5 in saccoccia.

Djokovic abbraccia una strategia estremamente semplice. Anche perché i colpi da fondocampo funzionano e il servizio garantisce un ottimo bottino di punti. Almeno nel primo set. Il serbo ritorna a spalleggiare con la normalità nella prima serata romana. E nel chiudere in una rete l'avversario - praticamente a secco di soluzioni pericolose - non trova praticamente ostacoli. Sufficienti due break (uno in apertura e uno nel finale) per griffare sul 6-1 il primo set e per ipotecare il successo.

Nel tentativo di cambiare trama, l'iberico prova ad aggiungere qualche elemento nei turni di battuta. Un piano tattico che garantisce qualche situazione favorevole con il dritto e un discreto numero di punti da fondocampo. Djokovic studia la situazione, tampona tutti i tentativi di fuga dell'avversario, insiste quasi con stizza sul rovescio dell'avversario, assesta una prima spallata nel quinto gioco. Eppure non chiude. Di fatto è solo sul 5-5 che riesce a trovare il turno di risposta decisivo per archiviare la pratica Ramos e per raggiungere i quarti.

In compenso porta il nome di Kei Nishikori il primo vero ostacolo per il serbo a Roma. Per il giapponese il test Kohlschreiber si rrivela in realtà un mero allenamento agonisticol. Il successo numero 12 in stagione vale anche un posto tra i primi 8 al Foro Italico per la prima volta in carriera.

Qualche incertezza per il campione in carica Alexander Zverev all’undicesima vittoria di fila, se si considera che il 21enne tedesco ha necessitato di due ore esatte prima di avere la meglio sul britannico Kyle Edmund grazie al punteggio di 7-5 7-6(11). A dir poco surreale il tiebreak delle seconda frazione, dove il numero tre al mondo ha sciupato la bellezza di sette match point prima di archiviare la pratica all’ottava chance utile, non prima di aver annullato un pericolosissimo set point in favore del nativo di Johannesburg.

Il secondo favorito del seeding se la vedrà domani con David Goffin per la seconda volta nel circuito maggiore, dopo essersi aggiudicato l’unico precedente andato in scena ormai due stagioni fa sulla terra battuta di Monaco.

Prosegue anche il cammino di Marin Cilic reduce da un debutto ben poco convincente, prontamente riscattato nel pomeriggio odierno di fronte a Benoit Paire arresosi 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. A separare il croato dall’accesso in semifinale ci sarà ora lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

