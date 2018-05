ATP MADRID - Gasquet domina Berdych, avanza Shapovalov

Continua l'effetto benefico di Montecaelo. Dopo il quarto di finale nel principato, Richard Gasquet batte Tomas Berdych per la prima volta in carriera, la prima dallo Us Open del 2015. Il francese ha chiuso 64 62 e centrato l'ottava vittoria a Madrid, la quindicesima in stagione.

Gasquet, diventato a Montecarlo il primo francese con 500 vittorie in carriera, a Madrid non è mai andato oltre gli ottavi di finale raggiunti nel 2008 (battuto da Nadal, numero 1 del mondo), nel 2012 (sconfitto da Federer che avrebbe vinto il torneo) e nel 2016 (eliminato da Nishikori).

Decisamente troppo arrendevole Berdych, finalista nel 2012, tre volte semifinalista (2006, 2013, 2015) e in altre tre occasioni capace di spingersi ai quarti alla Caja Magica (2011, 2014, 2016). Il ceco ottiene infatti solo il 54% di punti con la prima e non arriva mai nemmeno a palla break contro il francese, autorevole al servizio come dimostra il 76% di punti vinti con la seconda.

Gasquet, che aveva perso sei degli ultimi sette confronti diretti, ha fatto leva sulla maggiore solidità da fondo. Ha variato direzioni e ritmo, e ha così impedito al ceco, testa di serie numero 14, di sfruttare le sue qualità e occupare il centro del campo.

Il francese sfiderà Karen Khachanov o un qualificato. Convincente anche l'esordio di Denis Shapovalov che supera 61 64 Tennys Sandgren al suo esordio assoluto nel torneo. Il canadese completa tre break, vince l'88% di punti con la prima e il 64% con la seconda: due fattori chiave per la dodicesima vittoria in stagione.

Il canadese, grande tifoso dei Toronto Maple Leafs, firma la sua seconda vittoria sul rosso in carriera in un main draw ATP. L'altura, le condizioni un po' più rapide, la terra più dura, su cui si scivola meno come spiegava Simona Halep, favoriscono il gioco del canadese che solo una volta viene messo in difficoltà in un turno di battuta e in meno di un'ora infligge a Sandgren la quinta sconfitta consecutiva.

Shapovalov, premiato l'anno scorso come giocatore più progredito del circuito ATP, affronterà Lucas Pouille o Benoit Paire.

