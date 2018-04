ATP BARCELLONA - Goffin, che rimonta! C'è Carballes per Nadal

La prima testa coronata a scendere in campo nell’Open Banca Sabadell di Barcellona è quella di David Goffin, e per pochissimo non salta. Già, perché il numero 4 del seeding – e 10 del mondo – è stato a meno di un passo dal precipizio contro Marcel Granollers, nato a Barcellona e dunque omaggiato di una wild card dagli organizzatori del 500 catalano, il “vero” Open di Spagna secondo gli spagnoli.

Dopo aver perso il primo set, il piccolo David era sotto addirittura 5-1 nella seconda frazione, prima di rialzarsi e piazzare una rimonta straordinaria che l’ha riportato in vita col tie-break dominato per 7-2 per poi dilagare nel terzo set e imporsi col punteggio di 6-2.

Goffin vendica, dunque, la sconfitta subita contro Granollers due anni fa al Principato monegasco e stacca il pass per gli ottavi di finale dove attende Leo Mayer o Khachanov. Sarà Roberto Carballes Baena il primo avversario di Rafa Nadal nella difesa del titolo catalano in un torneo che vede il maiorchino talmente icona da aver già il campo centrale intitolato, Pista Rafa Nadal appunto.

RCB supera con un certo agio Andreas Haider-Maurer, che non vince una partita sul circuito maggiore dal torneo di Pechino nel 2015 addirittura. Netto 6-2 6-4 che vale una sfida, quasi certamente perdente, al numero uno del mondo.

Toccherà, invece, Martin Klizan a Novak Djokovic. Lo slovacco ha superato – contro pronostico – Federico Delbonis in tre set, riuscendo a rialzarsi dopo aver smarrito al tie-break la seconda frazione in un set che lo ha visto per due volte avanti di un break con tanto di tentativo sciupato di servire per il match.

Klizan proverà ad approfittare della deficitaria condizione del serbo per centrare la prima vittoria dopo tre k.o. con Nole. Negli altri incontri del programma odierno, si segnala l'affermazione in rimonta di Roberto Bautista-Agut ai danni del gigante croato Ivo Karlovic, obbligato alla resa dopo una battaglia di due ore esatte.

Lo spagnolo vendica inoltre la sconfitta al fotofinish patita l'anno scorso sulla terra battuta di Madrid. Avanzano anche il francese Adrian Mannarino e il veterano di casa Feliciano Lopez, ma ad emozionare il pubblico è soprattutto l'impresa del giovane Jaume Munar capace di estromettere alla distanza il portoghese Joao Sousa.

