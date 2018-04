ATP MONTE-CARLO - Fognini quanto basta. Grande Cecchinato!

Dal nostro inviato a Monte-Carlo

Tutto ok, più o meno. C’era da vincere e Fabio Fognini ha risposto “presente!”. Il primo giro a Monte-Carlo va liscio senza sbandate per il ligure - con un macroscopico "17" sulla schiena a mo' di maglia di calcio, scelto perché nel 2017 è nato il figlio, dirà in zona mista - nato e cresciuto a una mezz’oretta di macchina dal Country Club monegasco. Dall’altra parte c’era Ilya Ivashka, spilungone numero 122 del mondo proveniente dalle qualificazioni. Uno che col tennis di Fogna – specie sul rosso – ha ben poco a vedere. E, difatti, così è stato nonostante qualche distrazione qua e là, condonabile all’esordio del torneo, specie se sanata prontamente.

In un campo dei Principi sostanzialmente stracolmo di italiani, Fabio è andato due volte in vantaggio di un break salvo farsi riprendere immediatamente o quasi. Poco importa perché la sensazione che potesse comandare e girare la partita in suo favore a proprio piacimento era netta e distinta. Sul 4-4 Fabio gira la rotellina del volume verso l’alto e con tre fiammate di dritto mette in tasca il break, stavolta reso decisivo dal quinto turno di battuta - difeso con agio – che consegna il 6-4 all’azzurro.

Il black-out che manda in fuga Ivashka in avvio di secondo set è, probabilmente, figlio di un doppio fallo di piede chiamato a Fognini. Da quel punto, il bielorusso ne incamera nove in fila fino a salire sul 3-0. Fabio prova, senza fortuna in principio, a riprendersi il maltolto e ci riesce solo nel nono game: Ivashka cede sul più bello e si riconsegna a Fabio. Tornato in parità, il ligure evidenzia tutto il gap che lo divide dal bielorusso e completa un parziale lungo quattro game consecutivi e sigillo del 7-5 che spedisce dopo un’ora e 26 minuti Fognini al secondo turno contro Jan-Lennard Struff.

Alla quarta partita tra i grandi in un Masters 1000, Marco Cecchinato acchiappa la prima vittoria. Lo fa nel Principato monegasco contro Damir Dzumhur, un bel pescare a questi livelli tra chi come il siciliano arriva dalle qualificazioni. Curiosamente, ad attendere Ceck al secondo turno c’è quel Milos Raonic che l’aveva battuto sia qui sia a Roma due anni fa nel giro di qualche settimana. Sembra, però, passato un secolo, almeno a vedere l’evanescente versione del canadese ammirata – si fa per dire – ieri contro tale Lucas Catarina, wild card monegasca mediocre, a voler esser buoni. Ci sono, dunque, concrete chance per l’azzurro, che nel 2016 al Foro Italico si arrese soltanto per 6-4 al terzo set.

Oggi, dopo un avvio terrificante infarcito di errori marchiani che è costato il 3-0 (con doppio break di svantaggio), Cecchinato ha infilato dodici game contro i due dell’avversario. Aiutato certamente da un Dzumhur lontano dalla forma migliore, per intenderci non quello che arrivò agli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni proprio qui nel 2016.