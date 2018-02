ATP MARSIGLIA - Travaglia accarezza l'impresa, poi viene fuori Berdych

Dura più di un’ora e mezza il sogno di Stefano Travaglia di compiere l’impresa di giornata nel prestigioso ATP 250 di Marsiglia, teatro comunque dell’ennesima settimana positiva di cui si è reso autore il giocatore azzurro in questi primi mesi del 2018.

Il gigante ceco Tomas Berdych ha infatti estromesso il 26enne marchigiano al secondo turno grazie allo score di 5-7 7-6(4) 6-3 in due ore e quindici minuti, permanendo qualche rimpianto in capo ad un coraggiosissimo Travaglia che ha davvero intravisto lo striscione del traguardo quando si è trovato avanti di un minibreak nel tiebreak del secondo set.

Si trattava ovviamente di un confronto inedito tra i due protagonisti separati da ben 112 posizioni nel ranking mondiale, una differenza che stenta tuttavia a manifestarsi concretamente per tutta la durata della frazione inaugurale.

L’esponente del Bel Paese interpreta infatti davvero alla perfezione l’incontro dal punto di vista tattico, difendendo in maniera impeccabile i propri turni di battuta oltre ad esprimere un tennis aggressivo e al contempo ponderato.

Come da previsione a dominare sono gli scambi brevi da fondo campo uniti all’efficienza in battuta, anche se è lo stesso Travaglia il primo ad avere la chance di piazzare l’allungo nel fatidico settimo game, preludio ad un paio di buone soluzioni azzeccate dal più quotato avversario.

Il rendimento di Stefano non soltanto non accenna a calare con il passare dei minuti, ma anzi subisce un impennata inattesa nel frangente decisivo come testimoniano i tre vincenti di fila che gli consegnano il meritato break sul 5-5.

Al momento di andare poi a servire per il set, Travaglia sente un pochino la pressione salvando due palle del contro-break, ultimo brivido prima del fondamentale ottavo aces che suggella il vantaggio dopo trequarti d’ora.

Nel secondo parziale arriva la preventivabile reazione dell’attuale numero 17 del mondo, capace di infilare l’allungo già nel corso del terzo game e apparentemente proiettato verso una passeggiata abbastanza agevole verso il traguardo.

Sul 5-4 Berdych accusa un clamoroso passaggio a vuoto permettendo così a Travaglia di colmare il ritardo, altra indicazione dei progressi effettuati dal tennista di Ascoli Piceno soprattutto a livello caratteriale.

Si approda quindi al tiebreak, dove a fare la differenza è però la maggiore esperienza del ceco che emerge perentoria nella seconda metà giustificando il filotto mortifero di cinque punti a uno in suo favore.

Un paio di break messi a referto da Tomas scavano poi il solco definitivo nella terza frazione, propiziati a dire il vero dall’inevitabile contraccolpo psicologico accusato da Travaglia a seguito del precedente grande sforzo.

La cavalcata dell’ex Top 10 proseguirà domani contro il bosniaco Damir Dzumhur, mentre a Stefano vanno l’onore delle armi e la certezza di issarsi virtualmente intorno alla 118ma piazza ATP a partire da lunedì prossimo.

Non riesce proprio a trovare pace Stan Wawrinka ancora lontanissimo dalla miglior forma, complice soprattutto il persistente fastidio al ginocchio operato che lo ha costretto al ritiro al debutto di fronte al qualificato Ilya Ivashka nel corso delle fasi iniziali del secondo parziale.

Prossimo ostacolo sul cammino del bielorusso un indomito Nicolas Mahut, alla sua terza apparizione in carriera tra gli ultimi otto all’Open 13 Provence, autore di una splendida rimonta ai danni del coriaceo lussemburghese Gilles Muller fino al 3-6 6-2 6-4 conclusivo.

In apertura del programma odierno, lezione davvero severissima quella impartita da Karen Khachanov al veterano tedesco Mischa Zverev, semifinalista qui nel lontano 2010, se si considera che il giovane talento russo ha lasciato la miseria di tre game complessivi al rivale in un match durato appena cinquanta minuti.

Ai quarti di finale la nona testa di serie dovrà fare comunque molta attenzione all’esperto francese Julien Benneteau, spesso capace di esaltarsi davanti al pubblico amico come già dimostrato in passato.

Termina invece l’avventura del due volte campione di questo torneo, vale a dire il padrone di casa Gilles Simon, obbligato alla resa dinnanzi al promettente serbo Filip Krajinovic impostosi con un duplice 6-3 dopo quasi un’ora e mezza di gara. Test ben più complicato adesso per l’ottavo favorito del seeding, che se la vedrà con il temibilissimo Lucas Pouille beneficiario di un giorno aggiuntivo di riposo.

Clicca qui per visualizzare i risultati odierni dell'ATP di Marsiglia

↓ VISUALIZZA RISULTATI ↓