Emozioni incredibili per Andy Murray nel doppio: "Pensavamo che fosse tutto finito"

"Abbiamo provato a giocarci ogni punto fino alla fine, pensavamo che fosse tutto finito". Andy Murray era pronto ad abbandonare la scena delle Olimpiadi di Parigi, ma poi è accaduto qualcosa di impensabile. Nel doppio maschile il britannico e il compagno Daniel Evans erano sotto 4-9 nel decisivo super tie-break contro Kei Nishikori e Taro Daniel: i due sono stati in grado di recuperare tutto lo svantaggio e di spuntarla per 11-9, con un parziale di sette punti di fila.

"Non avevo mai giocato un doppio come questo, in cui sono stati salvati così tanti match point consecutivi. Senza dubbio, è un posto molto speciale aver raggiunto questo obiettivo" ha dichiarato il due volte campione olimpico.

Murray ha poi ammesso: "Penso che entrambi amiamo competere per il nostro Paese, lo abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Facciamo parte della stessa squadra di Coppa Davis da molte stagioni. Dan ha una grande passione quando gareggia in questi formati di squadra, entrambi eravamo pronti a giocare insieme nel mio ultimo torneo" ha evidenziato, elogianfo il suo compagno di squadra per la prestazione.

Andy si è anche soffermato sul significato di disputare le Olimpiadi come ultimo appuntamento della sua carriera: "Adoro far parte della spedizione dei giochi, sono un evento incredibile e hanno significato molto per me nel corso degli anni.

Concludere la mia avventura professionale in una manifestazione come questa non potrebbe essere più speciale. Sono davvero felice di aver avuto questa esperienza con Dan, di avere l'opportunità di combattere un giorno in più.

Sarebbe stato deludente perdere, ma siamo riusciti a farcela. Vediamo fino a che punto riusciremo ad arrivare" ha concluso.