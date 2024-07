"Non sapevo se fosse il momento giusto": le rivelazioni di Andy Murray sul ritiro

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno l'ultimo torneo ufficiale di Andy Murray, che si ritirerà ufficialmente dal tennis al termine dell'evento francese. Prima di scendere in campo per giocare l'incontro di doppio con Daniel Evans (in singolare ha comunicato il forfait a causa dei noti problemi alla schiena), il campione britannico ha parlato di come sia arrivato a questa importante decisione e cosa sia accaduto di recente: "L'anno scorso parlai con la mia squadra della possibilità di finire quest'anno, così come con la mia famiglia.

Ma fino a due o tre mesi fa non ne ero molto contento. Non sapevo se fosse il momento giusto, pensavo di voler continuare. Quando ho avuto problemi alla schiena al Queen's e ho subito un intervento chirurgico, sapevo che volevo finire perché il mio corpo diceva che era giunto quel momento.

Fisicamente, questi ultimi anni sono stati molto difficili" ha spiegato in un'intervista a Eurosport. Poi si è aperto e ha raccontato: "Quando mi sono operato, sapevo che non avrei potuto giocare alle Olimpiadi o a Wimbledon.

La mia crosta sembrava peggiore di prima. I chirurghi hanno fatto un lavoro brillante. Ora mi sento bene, So che questo sarà il mio ultimo evento e penso che sia il momento giusto. Sono sicuro di aver preso il mio tempo e di non aver avuto fretta".

Il ricordo più bello dei giochi olimpici

"Vincere la medaglia d'oro e d'argento a Londra è probabilmente il momento più importante. Anche Wimbledon è stato incredibile, ma il modo in cui mi sono sentito quella settimana a Londra è stata la cosa più importante per me.

Non sempre mi piace stare in campo, gareggiare è molto stressante per me, ma quella settimana ero felice. Mi sono davvero divertito" ha rivelato il britannico di uno dei ricordi che resterà indelebile nella sua testa.